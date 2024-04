Billie Eilish anuncia gira con dos conciertos en Barcelona en 2025

Billie Eilish vuelve a España en 2025. La cantante de 22 años, que dio su primer recital en nuestro país el 3 de septiembre de 2019, ha incluido dos paradas en Barcelona dentro de la gira Hit Me Hard And Soft World Tour.

Así lo ha anunciado este lunes 29 de abril al compartir todas las fechas de los conciertos previstos dentro de la gira promocional del disco Hit Me Hard And Soft cuyo lanzamiento está previsto para el viernes 17 de mayo.

Eilish da el pistoletazo de salida de la gira el 29 de septiembre en Québec (Canadá) y tiene previsto el cierre el 27 de julio de 2025 en Dublín (Irlanda). En el tramo de 2025 se incluyen los dos conciertos de Barcelona, programados para dos días consecutivos en el Palau Sant Jordi:

Sábado 14 de junio de 2025

Domingo 15 de junio de 2025

¿Cuándo salen las entradas para ver a Billie Eilish en Barcelona?

La fecha de los conciertos de la gira Hit Me Hard And Soft no es lo único que ha anunciado Billie Eilish. La cantante también ha compartido la fecha de venta de las entradas, que están disponibles para su compra este mes de mayo.

La preventa se activa el jueves 2 de mayo a las 10:45 horas

La venta oficial de entradas arranca el viernes 3 de mayo a las 11:00 horas

Las entradas de pista cuestan 125 euros y las más baratas, 65.