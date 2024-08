Billie Eilish deja caer una segunda colaboración con Rosalía

Te interesa Rosalía, pura transformación para la portada de Vogue Plus China

Billie Eilish y Rosalía podrían volver a colaborar gracias a la admiración que se profesan la una a la otra.

La estadounidense y la española son dos de las artistas más destacadas del panorama musical, algo que ya las llevó a trabajar en una canción juntas a principios de 2021. Lo hicieron para la serie de ficción Euphoria con una composición melancólica sobre desamor titulada Lo vas a olvidar e interpretada en gran medida en español.

A nivel de ventas y repercusión, la canción no recibió el éxito esperado en plataformas de streaming, teniendo en cuenta la dimensión del éxito de las dos intérpretes. En YouTube, por ejemplo, no alcanza las cien millones de visualizaciones: el videoclip ha conseguido algo más de 72 millones en más de tres años. Pero esto podrían arreglarlo si vuelven a colaborar...

Las recientes palabras de Billie Eilish sobre Rosalía

Billie Eilish siempre ha mostrado su admiración por Rosalía. De hecho, fue una de las primeras artistas internacionales en alabar a la catalana cuando debutó por todo lo alto con su éxito Malamente.

Años después, y colaboración mediante, la joven estadounidense sigue siendo una fiel seguidora de la española, y así lo ha demostrado con las palabras que le ha dedicado en una entrevista publicada este miércoles 28 de agosto por Sopitas, un medio de México que ha aprovechado la visita de Eilish al país para hablar con ella.

El periodista le ha preguntado si sigue pensando que "Rosalía es la mejor intérprete del mundo", tal y como ha confesado en varias ocasiones ella misma. "Dios mío, definitivamente lo he dicho muchas veces. Ella es increíble", ha respondido Billie. "Es como si se transformara cuando está en el escenario. Es como si nada más existiera, es una locura", ha añadido emocionada.

Acto seguido, el entrevistador le ha preguntado por su colaboración para Euphoria para comprobar si ella y Rosalía "han hablado de volver a hacer algo juntas". La respuesta de la estadounidense ha sido firme, y deja la puerta abierta a trabajar de nuevo con la catalana. "Me encantaría. No hemos trabajado desde entonces, pero ella tiene mucho talento y es realmente increíble y me encantaría hacer algo alguna vez", ha dicho Billie Eilish.