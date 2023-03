Cameron Diaz se pronuncia sobre la recaída en el alcohol de Drew Barrymore

Drew Barrymore no ha tenido una vida sencilla. Comenzó a actuar cuando solo tenía 7 años al convertirse en la protagonista de E.T. y desde entonces no ha dejado de trabajar. Los problemas personales la empujaron a la bebida y el consumo de otras sustancias tóxicas y con 14 años terminó ingresada en un centro de desintoxicación.

Aunque la actriz llegó a un momento de estabilidad personal y profesional, experimentó una caída muy grande en 2019 después de su divorcio con Will Kopelman, con el que estuvo desde 2012 hasta 2016, pero esta separación se hizo efectiva tres años después.

Este duro golpe la devolvió a lo más bajo y cayó en una fuerte depresión y la empujó a volver a beber. No fue hasta que consiguió el programa de televisión The Barrymore show cuando se dio cuenta que necesitaba volver a rehabilitación. "Seguí pensando: 'Dominaré esto. Lo resolveré'. Y finalmente, me di cuenta: 'Nunca has dominado esto, y nunca lo harás'", contó en una entrevista.

La ayuda de Cameron Diaz a Drew Barrymore

A su lado estuvieron sus amigos, quien se preocuparon de que saliera del pozo en el que se había metido y una de ellas fue Cameron Diaz, con la que compartió rodaje en Los ángeles de Charlie, película que protagonizaron junto a Lucy Liu.

Cameron Diaz, Drew Barrymore y Lucy Liu // Getty

"[Fue] difícil de ver", reconoció la actriz de Algo pasa con Mary al diario Los Ángeles Times. "Pero sabía que si todos la apoyábamos y le brindábamos el apoyo que necesitaba, encontraría su camino", aclaró.

"Tengo fe absoluta en ella. Ni siquiera puedes comprender lo difícil que fue ser ella cuando era niña, y luego salió disparada por el otro extremo con la capacidad de salvarse a sí misma", aclaró Cameron.

Con todo el apoyo que recibió Drew Barrymore, consiguió salir del pozo en el que se había metido y ahora se encuentra feliz y triunfando en todos los aspectos.