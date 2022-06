Camille Vasquez habla de su relación con Johnny Depp y aclara si tuvieron un romance

Casi dos meses ha durado el proceso judicial entre Johnny Depp y Amber Heard. Una batalla legal en la que aunque ambos han recibido sanción, la sentencia supone una gran victoria para el actor de Piratas del Caribe.

Heard deberá pagarle 15 millones de dólares (14 millones de euros), mientras que Depp deberá pagarle a la actriz dos millones de dólares (aproximadamente 1,9 millones de euros). En definitiva, el jurado popular ha establecido que Depp no difamó a Heard.

Los gestos de cariño de Camille Vasquez y Johnny Depp

Durante el tiempo en el que ha tenido lugar el juicio, algunos usuarios de las redes sociales y varios medios de comunicación se hicieron eco de los gestos y reacciones entre Johnny Depp y su abogada Camille Vasquez.

Los abrazos y las sonrisas entre cliente y abogada, además de la duras preguntas de Vasquez durante su interrogatorio a la actriz disiparon los rumores de relación. Para muchos, esta defensa demasiado meticulosa era sospechosa, pero Vasquez lo único que hacía era su trabajo. Cuando a la salida de la sala los medios le preguntaban, se reía de las afirmaciones y les restaba importancia.

"Es mi amigo pero también es mi cliente primero"

Ahora que después del tormentoso juicio parece que ha llegado la calma, la abogada, de 37 años, ha dado una entrevista para Univision en la que no solo aclara la naturaleza de su relación con el actor, sino que se reivindica como mujer latina en el mundo de la justicia y los Tribunales.

Ante las preguntas sobre su relación con el actor, Vasquez aclaró que se conocen desde hace años y que por eso entre ellos existe confianza. "Él estaba pasando algo bien difícil. Lo conozco (desde hace) muchos ya, más que cuatro años, es mi amigo, pero también es mi cliente primero, este caso fue el más importante para él, fue un honor para mí poder representarlo", asegura en una charla con el periodista Raúl de Molina.

Los abrazos y los gestos de cariño nacían de la alegría por el desarrollo del juicio. No tienen más explicación que la voluntad de ser cariñoso y amable. "Yo quiero mucho a mis clientes y soy hispana, a mí me gusta abrazar y tocar a la gente", aseguró. Ante la insistencia del reportero, que le preguntó por los besos en el juicio, Vasquez aclaró: "los besos no, pero sí le doy un abrazo porque él lo necesitaba".

Cuando aceptó la defensa del actor para este caso, Vasquez no imaginaba que iba a terminar teniendo la repercusión mediática que finalmente ha tenido. "Yo solo estaba haciendo mi trabajo, es lo más importante para mí y mi vida ha cambiado […] Esto es una sorpresa de la vida, nunca me imaginé que mi vida iba a cambiar como cambió", dijo. "Teníamos la esperanza de ganar, podíamos ganar, lo podíamos hacer porque lo más importante para Johnny fue poder decir la verdad", añadió.

Además, la joven ha reivindicado sus orígenes hispanoamericanos. "Fue un gran honor para mí poder representar la comunidad hispana y latina, mis padres son de Cuba y Colombia, entonces es un gran honor para mí", añadió.