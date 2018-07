Cancelada la promoción de Ariana Grande en Australia por sus exigencias

Ariana Grande se ha pasado con sus peticiones de diva durante la promoción de su nuevo disco My Everything en Australia. Tantas han sido las exigencias de la pequeña cantante durante sus sesiones de fotos y entrevistas que la prensa australiana ha decidido cancelar la promoción de la artista.

Ariana Grande viajó hasta Australia para promocionar su nuevo trabajo My Everything pero por lo visto a la prensa australiana no le ha sentado nada bien las peticiones y aires de grandeza de la cantante.

Y es que no es nada nuevo que las artistas tengan caprichos y excentricidades como por ejemplo los sofás de cuero de Lady Gaga o los tres camerinos que pidé Beyoncé para su gira. Pero Ariana ha llegado a tal punto que ha dificultado el trabajo de la prensa.

Y es que la intérprete de Break free limitaba sus entrevistas a que le preguntaran únicamente del disco prohibiendo que le preguntaran por:

- Relaciones, citas o ex novios

- Mariah Carey, Sam & Cat, Jennette McCurdy

- Colaborar con Justin Bieber

- El fallecimiento de su abuelo

Además, en las sesiones de fotos sólo podían fotografiarle el lado izquierdo de la cara y estaba prohibido el uso de luz natural. Y tras las sesiones la pequeña diva tenía que supervisar todas las imágenes y eliminar aquellas que no le gustaran.

Y lo que terminó con la paciencia de la prensa fue cuando en mitad de una sesión de fotos Ariana subió a cambiarse a la suite del hotel porque no le gustaba su top y nunca volvió a bajar mientras que su representante le pidió a los fotógrafos que borrasen todas las fotos. Según informa el periódico australiano mX, su fotógrafo se negó a eliminarlas y fue perseguido hasta su coche ya que por error había capturado a la cantante desde el lado derecho.

Esperemos que tras este escarmiento Ariana recapacite y empiece a tratar mejor a la prensa.