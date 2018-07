La canción del viral 'First Kiss', número 1 en Billboard

We Might Be Dead by Tomorrow, la canción de la cantante y compositora francesa Soko utilizada para el vídeo viral 'First Kiss' , ha conseguido alcanzar el número 1 en escucha en streaming y la novena posición en la lista de ventas de Estados Unidos.

El 10 de marzo se lanzó el vídeo viral First Kiss, donde 20 desconocidos se besaban por primera vez. Este vídeo ha revolucionado la red superando los 64 millones de visitas en tan solo diez días.

First Kiss forma parte de la campaña publicitaria para la temporada de otoño 2014 de Wren, una marca de ropa de mujer de Los Ángeles. La directora creativa del vídeo, Melissa Coker, quería 'crear algo que era puro, auténtico y lleno de emoción' y la canción We Might Be Dead by Tomorrow de la cantante y compositora francesa Soko era perfecta para crear esta atmósfera. De hecho, en el vídeo podemos ver a la propia Soko besándose con una chica.

Gracias a la viralidad del spot, la canción ha conseguido aparecer directamente en la primera posición en la Billboard's Streaming Songs, como la canción más escuchada en streaming y se ha colado en la novena posición de la Billboard Hot 100, la lista de ventas de Estados Unidos.

De esta manera, Soko protagoniza la primera entrada de este año en el Top 10 de un álbum debut y de una entrada directa en la lista de ventas; que no se producía desde Ariana Grande con The Way, en abril del 2013.

