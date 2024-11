La cantante Lorena Gómez: sus inicios en la música, su faceta como actriz y su matrimonio con el hermano de Sergio Ramos

Hace 18 años, Lorena Gómez consiguió algo de lo que muy pocos artistas pueden presumir: alzarse con el oro en Operación Triunfo. Desde entonces, le ha seguido una trayectoria con la que se ha mantenido en primera línea del panorama musical. A día de hoy cuenta con millones de escuchas en plataformas digitales y galardones que la avalan en su trayectoria.

De su pasado en Operación Triunfo a su éxito en la música

Lorena consiguió colarse en las casas de miles de espectadores gracias a su paso por OT 2006. Su magistral voz y sus tablas escénicas le hicieron consagrarse como la ganadora de aquella edición.

Aunque su primer disco no tardaría en llegar Bajo el nombre de Lorena. Tras aquello, no tardía en llegar su segundo disco De Película,con versiones de bandas sonoras de películas como Flashdance, Dirty Dancingo temas tan icónicos como Save The Best For Lasr de Las Aventuras de Priscilla.

Su carrera se ha ido construyendo peldaño a peldaño. Precisamente, la intérprete de¿Qué Tal Si Me Adoptas?se ha movido entre la balada y temas más rítmicos, aunque siempre se ha mantenido fiel a su estilo pop. Aunque, la artista catalana ha sabido renovar su sonido.

Fue en el caso del año 2023, cuando lanzóEl Peón y La Reinaque viene incluido en su último discoMe Vuelvo A La Vida, ya notamos como Lorena va introduciendo la electrónica en su sonido. Algo que se evidencia más enQue Te Vaya Bonito, uno de sus últimos singles de 2024.

Ya con Si Tú Supieras, Lorena Gómez lanza un tema que suena como una delicia desde la primera escucha. Un sonido pop rock que, combinado con la voz de la artista, forman el pack perfecto en una canción llena de vitalidad.

En lo que respecta a sus galardones, en 2023, Lorena consiguió el Premio Latino de Oro al Disco del año a la Superación y el Esfuerzo.

Su paso por la televisión

Lorena Gómez también ha sabido aprovechar su trayectoria en alza para volver a la pequeña pantalla. Como curiosidad, la artista de Vives En Mí, se postuló para representar a España en Eurovisión en el año 2010. Aquel año, el pasaporte a Noruega se lo llevó Daniel Diges y su Algo Pequeñito. No obstante, Lorena volvería a demostrar que ningún escenario se le impone. Amor Mágico fue el tema que presentó, se llevó el bronce aquella noche.

No obstante, su paso por la televisión no se acabaría ahí. La artista de Ya es mediodía viajaría hasta el otro lado del charco, concretamente a Miami, para participar en El Rostro de la venganza, dónde demostró su talento como actriz interpretando el papel de Sandra.

Aunque más resonado sería su paso por Tu Cara Me Suena, donde nos deleitó con imitaciones como Fleur East, Rocío Jurado o India Martínez, David Bisbal o Shirley Bassey entre otros. En aquella edición de la quinta temporada, conseguiría el bronce en un año en el que Jorge González se proclamaría ganador.

Su pareja René Ramos y su hijo

Más allá de su vida profesional, Lorena Gómez está muy bien acompañada en lo personal. Su historia de amor con René Ramos, hermano del futbolista Sergio Ramos, comenzó en un concierto de Manuel Carrasco. "Coincidimos la primera vez en un concierto hace tres años… Ahí algo hizo clic y los dos lo sentimos igual. La siguiente vez que nos vimos ya fue para quedarnos", explica la artista, tal y como recoge Pronto.

Aunque, han mantenido su vida personal al margen de la vida pública, lo cierto es que a principios de noviembre de este año, la cantante confirmó en El Español que se casaron "hace tiempo"."No hemos hecho ninguna fiesta o celebración, pero, claro. Hace tiempo que nos casamos, tenemos pendiente la celebración. La fiesta ya la haremos" detalló la intérprete de Iguales y diferentes.

Meses más tarde de que se confirmara su relación, Lorena y René anunciaron la mejor de las noticias: el embarazo de la artista. Ya el 2 de mayo de 2020, tal y como explica el medio citado, llegó al mundo su hijo René Jr.

Sin embargo, a la par que la pareja daba la bienvenida a su hijo, la cantante perdió a su madre, quien estuvo enferma de cáncer. "Mi hijo nació y mi madre falleció al mismo tiempo. Fue horrible", explicó en El Español.