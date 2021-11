La cantante Tamara habla por primera vez de la enfermedad e su hijo de seis años

Esta es la primera vez que Tamara habla de la enfermedad de su hijo Héctor de seis años. La cantante, madre de cuatro hijos, ha decidido sincerarse en una entrevista reciente con ¡Hola!

"Nunca he contado esto pero lo voy a hacer visible", apunta la artista al ser preguntada por si hay algo de su vida que todavía no sabe su público. "Yo tengo a mi hijo Héctor, el pequeño, que tiene rasgo de autismo. Se le diagnostico a los dos años y medio, pero lleva una terapia semanal. Entre el colegio y en casa, el nene va creciendo fenomenal. Nunca había contado esto", añade la artista, que asegura que es muy necesario que se invierta en investigación.

"El autismo es supercomplicado, y muchas más enfermedades raras que pueden aparecer en niños y en mayores. A mi hijo si le ves ahora es un torbellino, habla por los codos, imagínate", explica.

Tamara reconocer que ser madre de cuatro y artista la ha convertido en una madre todoterreno: "Coraje, trabajadora, luchadora, por mi carrera, por mis hijos".

Por suerte, asegura, sus dos hijos mayores (Leandro y Daniela) la ayudan con Héctor y ella y su marido se centran en los deberes de Valentina. "A la tercera la ayudo con los deberes porque me ha salido menos estudiosa. Los dos mayores son buenos estudiantes pero a la tercera no le gusta estudiar pero ahí estamos dándole un empujón a Valentín", cuenta.

Los problemas económicos de Tamara

La artista habla en esta entrevista de los problemas económicos que puso sobre la mesa al entrar como concursante en MasterChef Celebrity (fue la primera expulsada). Fue ahí cuando dijo que había atravesado un año durísimo económicamente. "Mi marido tiene dos negocios, están cerrados. Llevo un año sin poder hacer conciertos y tenemos cuatro niños que mantener”, confesó.

Ahora habla con más detalle de este tema y confiesa: "No estoy arruinada pero épocas difíciles creo que hemos pasado todos".

"Cuando tienes cuatro hijos, no piensas en ti, piensas en tus cuatro hijos y en seguir adelante. Daniel se dedica al ocio nocturno, tiene discotecas y eran dos sectores muy afectadas. Estábamos preocupados. En pandemia no hemos podido trabajar. Yo voy a volver a subirme a un escenario este 18 de diciembre en Segovia. Vamos a ver, después de año y medio reencontrarme con tu publico a ver si me pongo en marcha y a ver cómo arrancamos todos. No solo yo, también mis compañeros".

Tamara habló claro en televisión porque sus hijos mayores, de 15 y 12 años, conocían bien la situación. "Los pequeños no, porque son muy pequeños. Tienen 9 y 6 años", apunta. "[Los mayores] no lo han pasado mal. Creo que los padres somo superprotectores. Ellos han pasado la pandemia mucho mejor que las personas mayores pienso".

Hablando de sus hijos hace otra confesión: no les gustaría que se dedicasen a la música. "Esta carrera es muy compleja (...) Pero les diría que adelante. Me lo hicieron a mí y no puedo hacer lo contrario. Me dijeron esto es duro pero si quieres aquí estoy. Si se quieren dedicar al música... venimos de una saga de artistas".