Cardi B habla sobre su vídeo en el que afirmaba "drogar y robar a hombres" que intentaban pagarle por sexo

Hace años bailaba en un club de striptease y ahora, Cardi B ha sido la primera mujer que ha ganado un Grammy a Mejor Álbum de Rap. La cantante ha tenido que trabajar muy duro para ver el reconocimiento, pero ahora que los momentos más difíciles de su vida han pasado, no tiene miedo a recordarlo. Gracias a su pasado se ha convertido en lo que hoy es, y Cardi no reniega de ello.

Durante una conexión en directo a través de Instagram, la cantante, que pronto protagonizará una película junto a Jennifer Lopez en la que ambas hacen de bailarinas de stripetase, recordaba cómo fue ese pasado que tan bien conoce. Ahora tiene que enfrentarse al papel de bailarina, sin olvidar que un día lo fue de verdad.

"¡No he olvidado la mierda que hice para sobrevivir!", decía la cantante. "Tuve que ser striper. Tuve que decir, '¿oh, quieres follarme? Sí sí, volvamos a ese hotel'. Y me drogué y le robé. Eso es lo que solía hacer. Nadie me dio nada", decía, y recoge NME.

Ante la crudeza de las palabras, sus fans utilizaron el hastag #SurvivingCardiB para apoyarla. Además, la joven ha contado que tiene pensado escribir un libro contando cómo vivió toda esa etapa.

"Soy una persona de buen corazón, pero he hecho alguna mierda jodida", decía. "Voy a escribir un libro sobre mi vida. He pasado por mucha mierda. He sido una perra que desde joven ha estado en las calles. Me influenciaron las calles", explicaba. "Soy una rapera. Soy una perra que vino de las calles, que llegó a la industria. No era una estrella de Disney Channel. No era una monja. No era una santa. Nunca fui una santa", terminaba.

ACTUALIZACIÓN: Cardi B asegura que ese Instagram Live es de hace 3 años mediante un comunicado

"Estoy viendo en las redes sociales que un live que hice hace 3 años ha vuelto a aparecer. Un live en el que hablé sobre cosas que tenía que hacer en mi pasado, bien o mal, sentí que tenía que ganarme la vida. Nunca pretendo ser perfecta o provenir de un mundo perfecto con un pasado perfecto, siempre digo mi verdad, siempre soy dueño de mi mierda", dice en un comunicado que ha publicado en Instagram. "Formo parte de la cultura del hip hop donde puedes hablar de dónde vienes, hablar de las cosas incorrectas que tuviste que hacer para llegar a donde estás".

Y continúa: "Hay raperos que glorifican el asesinato, la violencia, las drogas y el robo. Crímenes que sienten que tienen que hacer para sobrevivir. Nunca he estado orgullosa de las cosas que he explicado de esa vida. Ni siquiera hablo de ellas en mi música porque no estoy orgullosa de eso y siento la responsabilidad de no glorificarlo. Tomé ese tipo de decisiones en ese momento porque tenía muy pocas opciones. Gracias a Dios he podido salir de eso, pero muchas mujeres no han podido. Fueran buenas o malas decisiones en ese momento, es lo que tuve que hacer para sobrevivir. Los hombres de los que hablé eran los hombres con los que salía, que estaban conscientes y dispuestos. Tengo un pasado que no puedo cambiar. ".

Fragmento del Instagram Live de hace 3 años: