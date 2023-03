Las cariñosas declaraciones de Loreen sobre Blanca Paloma: "Es como una hermana"

Todavía no se conocen en persona, pero Loreen ya considera a Blanca Paloma como una hermana.

Así lo ha afirmado la propia cantante en una entrevista con Yotele, en la que ha dado unas cariñosas declaraciones sobre Blanca Paloma, representante de España en Eurovisión 2023, antes de convertirse en la ganadora del Melodifestivalen sueco, que la ha llevado de cabeza Liverpool como candidata de Suecia por segunda vez.

"No he visto la actuación pero la he escuchado cantar y es una cantante espectacular. Vi una cosa que ella hizo, andó por una alfombra roja y luego cantó", ha revelado Loreen, para acto seguido imitar ese "EAEA".

La sueca ha continuado alabando el papel fundamental que transmite Blanca con su propuesta: "Es tan espiritual y para mi es como ver a una hermana, porque ella está sanando mucho a la gente cuando canta así, es tan poderoso".

"Sé que es una competición, pero veo a todos estos cantantes, a estos artistas y creadores, como soldados que están luchando por curar y por el amor, y al final del día piensas "eso es lo que es"", argumentaba la artista sobre su compañera de certamen.

Loreen ha proseguido con otras tiernas palabras de admiración hacia la pichona:

"Cuando la vi pensé "ella es muy buena y está haciendo un precioso trabajo, espero que ella sepa que es increíble y lo que hace con esa energía a través del gesto con sus manos es muy espiritual"", ha dicho mientras imitaba el movimiento de manos que hace la artista cuando canta.

"Espero que vea esto porque es como una hermana, ¡hola hermana!", ha concluido.

Tras coronarse como vencedora del Melodifestivalen sueco, Loreen ha vuelto ha mandar el mismo mensaje a Blanca:

Por el momento Blanca Paloma no se ha pronunciado sobre estas declaraciones pero los fans ya están deseando que se conozcan y verlas juntas en Liverpool.