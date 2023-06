Carlos Vives, amigo íntimo de Shakira, explica por qué le dio 'me gusta' a la foto de Piqué y Clara Chía

Fue hace unos días cuando los fans de Shakira pusieron el grito en el cielo. No era la primera vez que Gerard Piqué compartía un selfie con Clara Chía en su cuenta de Instagram, pero esta vez había algo más.

Carlos Vives, amigo ímtimo de Shakira, se encontraba en la lista de personas que le habían dado 'me gusta' al selfie del exfutbolista con su novia.

Algo que llamó poderosamente la atención de los usuarios de las redes, ya que la relación de la joven con el catalán empezó antes de que el matrimonio se rompiese. Por eso mismo la colombiana menciona indirectamente a Chía en su sesión con Bizarrap, un juego de palabras que (clara-mente) despertó todo tipo comentarios durante meses.

La foto del like en cuestión (que más tarde se eliminó):

Así, el artista, que grabó en 2017 junto a Shakira una de las colaboraciones más exitosas de su carrera (La Bicicleta), ha explicado en una entrevista con el programa peruano América Hoy que todo ha resultado ser un error.

"Se dijo que dejaste un ‘like’ en la foto de Piqué y Clara Chía. ¿Eso es verdad?", le preguntaba la periodista y presentadora Ethel Pozo. "No, no, no, tengo gente que trabaja para eso, ¿cómo hacen para estar en esto?, yo no tengo tiempo", respondía rápidamente, saliendo al paso de cualquier tipo de polémica.

Vives era conocedor de los comentarios que habían surgido sobre este extraño movimiento y quiso quitarse responsabilidad asegurando que él no gestionaba sus cuentas. "Eso fue un accidente de oficina según lo que me comentaron, porque cuando a mí me comentaron ‘mira que dijiste esto’, yo dije alguien que estaba manejando, de las personas que manejan las cosas y que tienen que revisar, me imagino, cosas ¡pin! -dieron like- y ya me metieron en un lío", explicó.

Con un tono un tanto molesto, Vives mostraba su indiganción ante la dimensión que se le da a este tipo de polémicas en vez de destacar su carrera como artista. "Pero yo digo, en los últimos años tengo mis mensajes tan importantes para mí, pero me equivoco en un like con Shakira y ya esa vaina es increíble. Eso es así, lástima, eso es lo que hay", terminó .

A Carlos Vives y Shakira les une una estrecha amistad desde hace muchos años. Tanto es así que en multitud de ocasiones se han declarado amor y admiración mutua en público.