Shakira vuelve a lanzar dardos a Piqué y Clara Chía: "Su nueva novia es la siguiente"

Shakira ha aprovechado una fecha tan señalada como el Día de los enamorados para volver a lanzar indirectas a su ex, Gerard Piqué, y su nueva pareja, Clara Chía.

Shakira continúa gestionando la rabia y la decepción que siente contra Gerard Piqué a través de su música. En esta ocasión, la colombiana no lo ha hecho con una canción propia sino utilizando la de otra artista.

A punto de lanzar Copa vacía, su esperado nuevo single junto a Manuel Turizo, Shak ha compartido un vídeo en su perfil de Instagram en el que aparece fregando el suelo de la cocina vestida de negro con unos impresionantes tacones de aguja mientras canta Kill Bill, una de las canciones más conocidas de SZA.

En el fragmento que canta la artista en el vídeo se pueden escuchar los siguientes versos: "Tal vez, tal vez yo mate a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente, ¿Cómo llegué hasta aquí? Tal vez yo mate a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola".

Una manera de lo más irónica de continuar con su guerra abierta contra el padre de sus hijos y su nueva pareja tras haber descubierto su infidelidad.

Gerard Piqué habla de Shakira por primera vez tras la ruptura

A pesar de recoger los ataques de Shakira en su sesión con Bizarrap, Gerard Piqué, más allá de aparecer en un Twingo o anunciando un acuerdo con Casio, nunca había vuelto a hablar de la madre de sus hijos en público tras su mediática separación.

Ahora, por primera vez, el exfutbolista ha mencionado el nombre de su ex. Ha sido en un directo en TikTok junto al streamer John Nellis y concretamente ha hablado de ello cuando le ha preguntado quién era el contacto más conocido que tenía en la agenda del teléfono.

Ante esta cuestión, Piqué ha respondido: "Diría que... Shakira, que fue mi pareja. Estoy pensando en seguidores, Instagram... Si es alguien que no sea relacionada con fútbol".