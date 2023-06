Todas las imitaciones de Shakira de 'Tu cara me suena': de Arturo Valls a Eva Soriano

Imitaciones de Shakira de Tu cara me suena // Antena 3

Después de 10 temporadas, Tu cara me suena se ha convertido en uno de los programas más populares de la televisión. En estos 12 años, muchos concursantes se han enfrentado al temido pulsador para meterse en la piel de artistas de cualquier edad, nacionalidad o género musical.

No obstante, hay algunos cantantes que han sido repetidos en numerosas ocasiones, como sucede con Shakira. Desde su primera emisión, la reina colombiana ha sido imitada en todas sus temporadas y en una de ellas por partida doble. En total 13 veces.

La última de ellas ha sido Andrea Guasch durante esta temporada. La cantante y actriz ha tenido que interpretar el tema Te aviso, te anuncio. Repasamos todas las 'apariciones' anteriores de Shakira en Tu cara me suena.

Sylvia Pantoja - 'Loca' (T1)

La primera concursante de la historia que imitó a Shakira fue Sylvia Pantoja en la primera temporada. Le tocó el clásico Loca.

Roko - 'Suerte' (T2)

La segunda temporada contó con una 'batalla' de Shakiras y una de ellas fue Roko que deslumbró con su Suerte.

Arturo Valls - 'Loba' (T2)

Sin duda una de las imitaciones de la artista colombiana que más se recuerdan fue la de Arturo Valls en la segunda temporada. ¿Quién puede olvidar al cómico valenciano cantando Loba colgado en una jaula?

Edurne - 'Waka, Waka' (T3)

En la tercera temporada, Edurne se metió en la piel de Shakira para interpretar el mítico Waka, Waka.

Silvia Abril - 'Las de la intuición' (T4)

Silvia Abril se atrevió a imitar a Shakira en la cuarta temporada con Las de la intuición.

Angy y Julio José Iglesias - 'La tortura' (GS)

En 2016 se celebró un especial solidario llamado Tu cara me suena y allí acudieron Andy Fernández y Julio Iglesias Jr. a interpretar La tortura, el tema de la cantante junto a Alejandro Sanz. Se convirtió en el primer dueto que incorporaba a Shakira.

Xuso Jones y Lorena Gómez - 'La bicicleta' (T5)

La quinta temporada acogió al segundo dueto gracias a Xuso Jones y Lorena Gómez que recrearon La bicicleta de Shakira y Carlos Vives.

La Terremoto y Silvia Abril - 'Can't remember to forget you' (T6)

Silvia Abril regresó en la sexta temporada para acompañar a La TTerremoto de Alcorcón cantando Can't remember to forget you, el ardiente tema de la colombiana junto a Rihanna.

Lucía Gil - 'Gitana' (T6)

En la misma temporada, Lucía Gil interpretó Gitana.

María Villalón - 'Me enamoré' (T7)

María Villalón tuvo qie imitarla en la séptima temporada con Me enamoré, una canción de amor que le dedicó a Gerard Piqué.

Cristina Ramos - 'No' (T8)

En la octava temporada, Cristina Ramos se metió en la piel de Shakira para deslumbrar con su No.

Eva Soriano - 'Ojos así' (T9)

La lista termina con Eva Soriano en la novena temporada. La presentadora de Cuerpos especiales se lanzó con Ojos así, uno de sus primeros temas conocidos.

Muchas han sido las personas que en estas diez temporadas se han atrevido a imitar a Shakira, algunas con mejor resultado que otras. Aunque en todos los casos hay que tener en cuenta la dificultad de la misión.