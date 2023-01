Desgranamos la letra de la sesión 53 de Shakira y Bizarrap: el significado de las referencias a Gerard Piqué y Clara Chía

Sin metáforas. Shakira no se anda con rodeos, va directa al grano. La cantante no deja títere con cabeza en su sesión con Bizarrap, un tema cuya letra está repleta de dardos e indirectas a la relación con Gerard Piqué.

Tantas son las referencias a su expareja que el hastag RIP Piqué se ha posicionado como una de las tendencias más comentadas de Twitter este jueves 12 de enero. La expectación por escuchar el testimonio de la colombiana estaba por las nubes y finalmente se ha cobrado la venganza musical que todos predecían.

Perdón, ya cogí otro avión

Aquí no vuelvo

No quiero otra decepción

Tanto que te la das de campeón

Y cuando te necesitaba

Diste tu peor versión

Para viajar a Miami, el lugar donde Shakira quiere establecer su residencia junto a sus dos hijos, hay que coger un avión. La colombiana hubiese arrancado 2023 al otro lado del charco si no fuese por el delicado estado de salud de su padre, pero lo cierto es que está deseando abandonar Barcelona y dejar atrás su pasado en la ciudad Condal.

Puede que Piqué acumule muchos títulos de 'campeón' -se conocieron durante el Mundial de Sudáfrica- pero los éxitos profesionales no lo son todo. Si descuidas tu vida personal luego... pasa lo que pasa.

El mensaje que Shakira dedicó a Piqué tras su partido numero 600 // Getty Images

Sorry baby, hace rato que yo debí botar ese gato

Una loba como yo no está pa’ novatos

Una loba como yo no está pa’ tipos como tú

Pa’ tipos como tú

Hace 14 años que Shakira dio un giro a su música y despertó a la Loba, un tema en el que se reivindica como mujer libre y poderosa que no necesita hombres que la validen. La cantante resucita el título de uno de sus hits más masivos para recuperar ese lado salvaje y provocador.

Ya en aquel momento explicó que su música pretendía despertar reacciones. "Creo que ese es el sentido último del arte, provocar, provocar reacciones, sentimientos, emociones. Cuando el arte deja de cumplir esa función deja de ser arte en sí mismo, sino meramente consumismo", contó en una entrevista promocional disponible en YouTube.

Shakira en el videoclip de 'Loba' // Youtube

La palabra novato tiene mucho que ver con la diferencia de edad que hay entre ellos. Ella es 10 años mayor que el futbolista, ya lo recalcó en Me enamoré, la canción que le dedicó y que cuyo videoclip está protagonizado por la pareja. "Pensé este todavía es un niño", canta en este tema.

Los deditos formando el número 2 que no falten tampoco. Es su día de nacimiento.

Shakira y Gerard Piqué durante el rodaje de 'Me Enamoré' // YouTube

A ti te quedé grande y por eso estás

Con una igualita que tú

Esto es pa’ que te mortifiques

Mastiques y tragues, tragues y mastiques

Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques

Entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo solo hago música, perdón que te sal-pique

Juegos de palabras y fonética para evocar al apellido de Gerard Piqué en unas palabras que no dejan lugar a una reconciliación.

Se desentiende de las críticas porque para la artista la música es mucho más que una vía de escape, es su profesión. Tiene un sinfín de premios, hits mundiales y fans por todo el planeta. Shakira ya era Shakira antes de su matrimonio.

Me dejaste de vecina a la suegra,

Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda.

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan

Se olvidó de lo que era una metáfora, aquí hay literalidad absoluta.

Los padres de Gerard Piqué visitan con frecuencia la casa familiar para ver a sus nietos, la prensa ha estado casi 24 horas de guardia buscando reacciones... Y la deuda con Hacienda es uno de los escollos más problemáticos para la artista.

La cantante rechazó un acuerdo con la Fiscalía y se sentará en el banquillo para defender su inocencia ante el impago de impuestos, algo que hace por una "cuestión de principios".

Shakira desmiente estar en una relación sentimental con su instructor de surf // GTRES

Y qué mejor manera de superar una ruptura y un desamor que convirtiéndolo en beneficios. No todos los mortales podrían convertir una separación en un hit mundial, pero estamos hablando de una estrella internacional. Que a nadie se le olvide que Shakira ya era Shakira antes de su matrimonio con Piqué.

Tiene nombre de persona buena,

Claramente no es como suena

Tiene nombre de persona buena,

Claramente es igualita que tú

Pa’ tipos como tú

A ti te quedé grande y por eso estás

Con una igualita que tú

Que la nueva pareja de Gerard Piqué se llame Clara Chía y Shakira repita en la canción la palabra 'claramente' tampoco es una casulidad.

Clara Chía y Piqué // Gtres

Del amor al odio hay un paso,

Por acá no vuelvas, hazme caso

Cero rencor bebé

Yo te deseo que te vaya bien

Con mi supuesto reemplazo

No sé ni qué es lo que te pasó

Estás tan raro que ni te distingo

Yo valgo por dos de 22

El número 22 tiene un especial simbolismo. Tanto Shakira como Gerard Piqué nacieron un 2 de febrero, pero eso no es todo. El futbolista dedicaba los goles a la cantante con un gesto que dibujaba un 2 con las manos, el mismo que Shakira hace en el videoclip de Te Felicito.

La frase 'yo valgo por dos de 22' esconde otro valioso significado. Cuando Piqué empezó a salir con Clara Chía ella tenía 22 años y Shakira justo el doble, 44.

Piqué celebra un gol con el Barcelona // Getty Images

Cambiaste un Ferrari por un Twingo

Cambiaste un Rolex por un Casio

Vas acelerado dale despacio

Ah, mucho gimnasio

Pero trabaja el cerebro un poquito también

Fotos por donde me ven

Aquí me siento un rehén

Por mí todo bien

Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también

Se compara con la nueva pareja de su ex y carga contra ese mismo narcisismo de Piqué del que hablaba en Monotonía. Mucho gimnasio y preocupación por el estado físico pero poca intención de cuidar a los que le rodeaban.

La mención a los relojes Rolex no es una casuliadad. El futbolista tiene colecciones millonarias de estos accesorios de lujo.

Referencias ocultas