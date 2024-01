Céline Dion se sincera sobre su dura enfermedad: "No dejaré que me defina"

Céline Dion anunció hace dos años que había sido diagnosticada de Síndrome de la Persona Rígida (SPR), una dolencia incurable que hacía imposible que siguiera en la música. La canadiense reaparecerá muy pronto con el documental I am Celine Dion , en el que habla de la enfermedad que la ha apartado de los escenarios y cómo es ahora mismo su vida.

A finales de 2022, Céline Dion se veía obligada a tomarse un -largo- descanso de la música tras hacer público que llevaba años batallando contra el Síndrome de la Persona Rígida (SPR), una dolencia neurológica incurable que le impedía actuar y supuso que cancelara su gira en dos ocasiones.

"Ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo", apuntó en el vídeo publicado en Instagram, en el que detalló cómo esos espasmos afectan a su vida. "A veces me dificultan hasta el caminar y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacía antes".

Esta dolencia se caracteriza por la rigidez o el entumecimiento progresivo e intenso del músculo. Afecta principalmente a la espina dorsal y las piernas y también puede causar espasmos musculares dolorosos, lo que supone que la canadiense no puede tener una vida normal y se ha mantenido oculta todo este tiempo, a excepción del pasado 30 de octubre, cuando acudió a ver un partido de hockey en Las Vegas.

Los fans de Céline están de enhorabuena porque la artista ha anunciado el lanzamiento de I am Celine Dion, un documental grabado durante un año que repasa cómo está siendo ahora mismo su vida con SPR. Se podrá seguir en Amazon Prime y está dirigido por la cineasta nominada al Oscar Irene Taylor.

En la presentación del mismo, la intérprete de I drove all night ha emitido un comunicado, explicando que estos años han sido "un gran desafío" para ella: "Desde descubrir la enfermedad hasta aprender a convivir con ella y manejarla, sin dejar que me defina", ha detallado.

"A medida que encuentro mi carrera de vuelta, me doy cuenta de lo mucho que extrañaba poder ver a mis fans. Mientras he estado fuera, quería documentar esta parte de mi vida para crear conciencia sobre esta enfermedad desconocida y ayudar a aquellos que comparten este diagnóstico", termina el texto.

Qué es el Síndrome de la Persona Rígida

El síndrome de persona rígida, con características de enfermedad autoinmune, se tarda en diagnosticar por su rareza y la ambigüedad de sus síntomas. CNN recoge que las personas que lo padecen a menudo buscan atención para el dolor crónico antes de recibir atención neurológica y su diagnóstico lleva alrededor de siete años.

El síndrome de persona rígida afecta a un millón de personas en todo el mundo y la mayoría de neurólogos se topan con uno o dos casos a lo largo de su carrera profesional. Aunque el primer caso se diagnosticó a un hombre en 1950 se sabe que afecta al doble de mujeres que de hombres.

El SPR no tiene cura ni tratamiento específico, pero los medicamentos pueden aliviar los síntomas. “Si no se trata, la enfermedad puede causar un deterioro grave de la vida diaria”, apunta Moukheiber de Centro del Síndrome de la Persona Rígida, que señala que con tratamiento la persona puede mejorar.