Céline Dion hace su primera aparición pública por primera vez en tres años y medio

La cantante canadiense Cèline Dion ha vuelto a asistir a un acto público tras más de tres años sin dejarse ver en un evento. La intérprete de 55 años acudió este lunes 30 de octubre por la noche a un partido de hockey en Las Vegas. Estuvo acompañada de sus tres hijos, René-Charles (de 22 años) y los gemelos Nelson y Eddy (de 13), que la arroparon en este momento tan especial.

Cèline Dion, que en diciembre de 2022 anunció en Instagram que padece síndrome de persona rígida, lleva apartada de los focos y alejada de los escenarios desde hace años, de ahí que esta aparición haya sido tan especial.

La cantante acudió al partido que enfrentaba a los Vegas Golden Knights contra los Montreal Canadiens, equipo al que fue a apoyar junto a su familia.

"Mis chicos y yo pasamos un rato muy divertido visitando a los Canadiens de Montreal después de su partido de hockey con los Vegas Golden Knights el lunes por la noche. ¡¡Qué bien jugaron!! ¡Gracias por reuniros con nosotros después del partido, chicos! Eso fue memorable para todos nosotros. ¡Que tengáiss una gran temporada!", escribió la intérprete al compartir una serie de fotos junto al equipo en el vestuario.

La cantante hizo esta publicación horas después de que Chantal Machabée, vicepresidenta de comunicación de la selección canadiense, publicase en su perfil de esta red social una imagen de ambas en el vestuario. "De la gran visita a nuestro partido de ayer en Las Vegas. Gracias @celinedion por tu gran generosidad. Todo el equipo estuvo muy feliz de conocerte a ti y a tu familia", escribió Machabée.

Cèline Dion y sus hijos estuvieron 45 minutos en el vestuario charlando con el equipo y alternando el fráncés con el inglés. “Se veía muy bien, resplandeciente. Charlaba mucho, hacía muchos chistes. Fue una gran velada para Céline. Fue realmente divertido. [...] Nos conmovió mucho verla así, verla bien”, contó Chantal Machabée a Le Journal de Québec.

¿Qué es el síndrome de persona rígida?

En diciembre de 2022 la cantante canceló su gira tras ser diagnosticada de síndrome de persona rígida (SPR), en inglés Stiff-Person Syndrome, una rara enfermedad neurológica para la que no hay tratamiento y que ha condicionado su vida en los últimos años.

"Ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo", apuntó en el vídeo publicado en Instagram, en el que detalló cómo esos espasmos afectan a su vida. "A veces me dificultan hasta el caminar y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacía antes”.

El síndrome de la persona rígida es un trastorno del sistema nervioso central que, según recoge la Clínica Mayo, se caracteriza por la rigidez o el entumecimiento progresivo e intenso del músculo. Afecta principalmente a la espina dorsal y las piernas y también puede causar espasmos musculares dolorosos.

“Con frecuencia se asocia con espasmos musculares, que pueden ser bastante severos. Estos pueden causar caídas, dolor severo y una discapacidad significativa”, apunta el doctor Emile Sami Moukheiber del Centro de Síndrome de la Persona Rígida en Johns Hopkins Medicine en una entrevista con CNN. “Las caídas por espasmos severos son muy comunes. Estos espasmos pueden ser precipitados por sobresaltos, emociones severas, clima frío”, añade el experto.

Según este experto, es habitual que las personas con síndrome de persona rígida tengan también ansiedad, "y esa ansiedad en realidad se alimenta de las dolencias físicas de la enfermedad que las personas pueden tener".

Un diagnóstico complicado

Céline Dion contó en su vídeo que lleva "lidiando con problemas de salud durante mucho tiempo", y lo cierto es que todos esos problemas podrían tener que ver con esta enfermedad.

El síndrome de persona rígida, con características de enfermedad autoinmune, se tarda en diagnosticar por su rareza y la ambigüedad de sus síntomas. CNN recoge que las personas que lo padecen a menudo buscan atención para el dolor crónico antes de recibir atención neurológica y su diagnóstico lleva alrededor de siete años.

El síndrome de persona rígida afecta a un millón de personas en todo el mundo y la mayoría de neurólogos se topan con uno o dos casos a lo largo de su carrera profesional. Aunque el primer caso se diagnosticó a un hombre en 1950 se sabe que afecta al doble de mujeres que de hombres.

El SPR no tiene cura ni tratamiento específico, pero los medicamentos pueden aliviar los síntomas. “Si no se trata, la enfermedad puede causar un deterioro grave de la vida diaria”, apunta Moukheiber de Centro del Síndrome de la Persona Rígida, que señala que con tratamiento la persona puede mejorar.