Chenoa muestra su lado más vulnerable hablando abiertamente de su ansiedad

Para bien o para mal, hace dos décadas que la vida de Laura Corradini -más conocida como Chenoa- dio un giro de 180º y cambió por completo.

Pero parece que los ciclos terminan donde empezaron, y por eso ahora la cantante se ha coronado como la presentadora de Operación Triunfo, en reality musical por el que saltó a la fama, el último proyecto que ha sumado a su larga cartera de compromisos profesionales a los que no falla ni sin querer.

Chenoa es una dama de hierro que no pierde la compostura ni en el plano privado, así se lo ha contado a Martín Bianchi enEl País.

"No me permito mucho la autocompasión. Natalia [su amiga desde que compitieron juntas en OT] es mi vecina y me dice lo mismo: “No lloras, estoy esperando que petes”. Pero yo dosifico mucho mi dolor, no me permito sufrir del todo. ¿Me vendría bien llorar? Sí. Pero con el tiempo las cosas te duelen menos porque ya te han pasado antes. Con la edad te das cuenta de que no sirve de nada sentir pena por uno mismo. Lloro cuando menos lo espero: con una canción, una serie, una película…"

"Siento ansiedad sobre todo cuando no logro controlar a mi juez interno. Me meto mucha caña. Pero mi psicóloga me ayuda y me aconseja. La pasiflora [planta medicinal con propiedades sedantes y ansiolíticas] también me ayuda mucho", ha continuado diciendo, en referencia a sus últimos meses.

Otra de las cosas que le genera ansiedad es el excesivo interés en su vida privada, que se traduce en paparazzi en la puerta de su casa 24/7.

"Sigo sin entender mucho por qué mi vida privada interesa tanto. Llevo meses con la prensa haciendo guardia en la puerta de mi casa y me sigue chocando como el primer día. Me choca y me crea ansiedad. No te acostumbras a eso, solo aprendes a llevarlo. Es algo de lo que no hablo con mis amigos", ha contado al entrevistador

Asimismo, ha asegurado que desde la época de su OT ya iba al psicólogo, cuando la salud mental era un tema más tabú: "Yo siempre he ido al psicólogo. Me gusta hacer higiene mental. Cuando tengo un descanso, en vez de ir a hacerme un masaje, voy al psicólogo para que me haga un masaje mental", ha expresado con total naturalidad.

Pese a que se muestre dura como una roca, la artista y presentadora se ha sincerado como nunca, mostrado su lado más vulnerable.