Chiara Ferragni se sincera sobre cómo vivió el diagnóstico del tumor de Fedez: "Estaba asustada"

Hace una semanas, el rapero italiano Fedez, marido de la influencer Chiara Ferragni, paralizaba al mundo tras anunciar que le había sido detectada una grave enfermedad. Aunque en aquel momento no quiso dar más detalles de la situación por la que pasaba, el cantante decidió sincerarse hace unos días tras pasar por quirófano.

Fue entonces cuando él mismo reveló a sus más de 13 millones de seguidores que le habían operado para extirparle un tumor en el páncreas: "La semana pasada descubrí que tengo un raro tumor neuroendocrino del páncreas. De esos que, si no los consigues a tiempo, no es un agradable conviviente para tener dentro de tu cuerpo. Motivo por el cual tuve que someterme a una cirugía que duró 6 horas para extirpar una parte del páncreas (incluido el tumor). Dos días después de la cirugía, estoy bien y no veo la hora de volver a casa con mis hijos. Tardaré un rato. Gracias a los médicos, cirujanos y enfermeras que han estado a mi lado durante estos intensos días. Muchas gracias también por todos los mensajes de apoyo y positivismo que me enviasteis ❤️🙏🏻 Os quiero", escribió junto a varias imágenes.

Cómo ha atravesado Chiara Ferragni el cáncer de Fedez

Ahora, días después de hacer público este bache de salud que ha atravesado, su mujer, la influencer Chiara Ferragni, también ha querido hablar abiertamente sobre cómo ha vivido este duro momento tras conocer el diagnóstico de su pareja.

Según ella misma ha relatado en un post de Instagram, ambos trataron de pasar el mayor tiempo posible con sus hijos, Vittoria y Leone, antes de que Fedez tuviera que ser sometido a esta peligrosa intervención. Lo hacía junto a unas emotivas e íntimas imágenes de su pareja junto a ella y los pequeños.

"Esta fue más o menos nuestra semana después del diagnóstico de Fedez y antes de su operación: nos tomamos un tiempo sin redes sociales, pasamos todo el tiempo posible con los niños, fuimos a un montón de visitas y exámenes, salimos a pasear, comimos helado sentado en un banco, pasamos algo de tiempo con sus amigos más cercanos, grabamos algo de música (él lo hizo y yo lo escuché), dormimos con Leo en nuestra cama (normalmente duerme en su habitación) y celebramos su cuarto cumpleaños", explicaba.

Fedez presume de cicatrices: "Mi héroe"

De hecho, la influencer ha llegado a confesar que sintió miedo pensando en que las cosas podrían torcerse: "La mayor parte de ese tiempo fue borroso: era como si el tiempo se hubiese detenido y estaba asustada como nunca antes en mi vida pensando que algo malo podría ocurrir", aseguraba frente a sus 26 millones de seguidores, dando gracias a la vida por "cambiar las cosas para mejor".

Tras la operación de Fedez, la empresaria italiana se ha mostrado muy optimista con la recuperación del rapero y ha publicado diferentes imágenes presumiendo de su marido en redes sociales, incluida una de la gran cicatriz que la intervención ha dejado en el pecho del cantante. "Mi héroe", ha escrito junto a la fotografía, en la que su pareja aparece muy sonriente, todavía convaleciente de la operación.