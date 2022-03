Fedez, operado de un tumor en el páncreas, muestra sus cicatrices

El rapero italiano Fedez, marido de la influencer, Chiara Ferragni, fue operado hace dos días en el hospital de San Rafael en Milán (norte de Italia) por un "problema de salud" del que informó hace unos días en sus redes sociales sin dar más detalles de la enfermedad.

En un vídeo, se mostró compungido por este varapalo que le "obligará a recorrer un camino importante". El artista se encuentra bien y en poco tiempo volverá a casa, según aseguró Ferragni en sus redes sociales.

Tras ese primer anuncio, el rapero, de 32 años, adelantaba este lunes que hoy jueves iba a ser "un día importante" y quiso agradecer el apoyo de su mujer, quien le mostró su respaldo con mensajes de ánimo en sus redes sociales.

Este miércoles era el cumpleaños de su hija Vitoria y aunque de cara al público mostraban normalidad, Fedez ya estaba ingresado con motivo de la intervención."Hicimos esta foto el domingo, varios días antes porque sabíamos que hoy papá estaría en el hospital, pero pronto estará en casa", escribió la presciptora de moda.

Operado de un tumor en el páncreas

Este jueves, Fedez ha revelado a través de Instagra, que su ingreso se debía a una operación para extirparle un tumor en el páncreas que tuvo lugar hace dos días.

Junto a varias fotos de su ingreso hospitalario, entre las que se encuentra una imagen de la cicatriz que le ha quedado tras la intervención, el italiano explicaba que los médicos le habían detectado un extraño tumor neuroendocrino en el páncreas.

"La semana pasada descubrí que tengo un raro tumor neuroendocrino del páncreas. De esos que, si no los consigues a tiempo, no es un agradable conviviente para tener dentro de tu cuerpo. Motivo por el cual tuve que someterme a una cirugía que duró 6 horas para extirpar una parte del páncreas (incluido el tumor). Dos días después de la cirugía, estoy bien y no veo la hora de volver a casa con mis hijos. Tardaré un rato. Gracias a los médicos, cirujanos y enfermeras que han estado a mi lado durante estos intensos días. Muchas gracias también por todos los mensajes de apoyo y positivismo que me enviasteis ❤️🙏🏻 Os quiero", escribió junto a varias imágenes.

A finales de 2019, Fedez anunció que le habían detectado desmielinización, un proceso patológico que daña la capa de mielina de las fibras nerviosas y que puede provocar esclerosis múltiple, informa EFE.

Ferragni, con casi 27 millones de seguidores en Instagram, y Fedez, un artista polifacético con más de 60 discos de platino y 13 millones de seguidores en la misma red, forman la pareja más popular de Italia desde que se casaron en el verano de 2018. Tienen dos hijos, Leone, de 3 años, y Vittoria, de uno.