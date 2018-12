Christina Aguilera cumple 38 años, ¡felicidades!

Una de las cantantes más icónicas y conocidas de los últimos 20 años está de cumpleaños. Christina Aguilera acaba de soplar las velas de su 38 aniversario y en Europa FM hacemos un pequeño repaso a su trayectoria como homenaje particular. Happy Birthday Xtina!

Christina Aguilera comenzó a actuar y cantar desde niña y pronto se daría a conocer a través de programas de televisión como el Mickey Mouse Club de Disney.

Después de la grabación de la canción 'Reflection' para la película Mulán de Disney, obtuvo un contrato con RCA y se lanzó su álbum debut, Christina Aguilera (1999), convirtiéndose en un éxito comercial.

Posteriormente lanzó un álbum en español llamado Mi Reflejo (2000), con gran éxito en latinoamérica, obteniendo un Grammy Latino por Mejor Álbum Pop. En 2002 llegó 'Stripped', uno de sus discos más exitosos y recordados. Temas como 'Dirrty' y 'Beatiful' alcanzaron los número 1.

Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera protagonizaron uno de los momentos más recordados de los MTV Video Music Awards 2003 cuando se besaron en los labios. Sin embargo, la cadena de televisión apenas mostró el de Christina Aguilera con Madonna porque quiso enfocar a Justin Timberlake, ex pareja de Spears.

El tercer álbum de estudio de Aguilera, Back to Basics (2006), incluyó elementos de blues, jazz y de la música soul. Los temas 'Ain't No Other Man', 'Hurt' y 'Candyman' se convirtieron en verdaderos éxitos.

En 2008 lanzó un nuevo disco en honor a su retoño, un disco que lleva plasmado un ambiente cálido y tierno, Keeps Gettin Better: A Decade of Hits. En 2010 publicó el álbum 'Bionic' y ese mismo año estrenó la película 'Moling Rouge', a la que le puso banda sonora, y recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Christina Aguilera participó como juez en el programa musical 'The Voice' junto a cantantes como Adam Levine.

Christina Aguilera ha sido ganadora de cinco Premios Grammy, además de un Grammy Latino por su álbum en castellano. A mediados del 2018, llegó Liberation, publicado el 15 de junio de 2018, por RCA Records. Es el primer material discográfico de Aguilera en seis años, tras el estreno de Lotus en 2012.

Uno de sus últimos y más exitosos singles ha sido 'Fall in Line', su colaboración con Demi Lovato. En el videoclip vemos una metáfora de cómo a ambas artistas le arrebataron la infancia.