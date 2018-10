El motivo por el que la MTV dio más bombo al beso de Madonna con Britney Spears que con Christina Aguilera

En 2003, Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera hicieron historia con su actuación en los MTV Video Music Awards.

A pesar de su espectacular actuación, lo más comentado fue el beso en los labios entre ellas, aunque sobre todo se recuerda el que se dieron Madonna y Britney Spears. Y es que, aunque también hubo beso entre la Reina del Pop y Christina Aguilera, MTV apenas lo mostró.

Christina Aguilera y Madonna se besaron en su actuación de los MTV Video Music Awards 2003, con Britney Spears / Getty

En una reciente entrevista, la cantante de Genie in a Bottle explicó que en el fondo no le molestó que la cámara no la mostrara a ella con Madonna. Además, desveló que el motivo por el que no la enfocaron fue que desde la cadena de televisión prefirieron mostrar la reacción de Justin Timberlake porque era el ex de Spears.