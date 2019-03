'¿Cómo te suena?', el impactante vídeo que evidencia el machismo en la música

Los alumnos del Bachillerato de Música y del Ciclo de Fotografía de la Escuela de Arte José María Cruz Novillo han creado un impactante corto de poco más de tres minutos en el que se pone en evidencia el significado real de muchas de las canciones que escuchan los jóvenes día a día. '¿Cómo te suena?' refleja el mensaje de discriminación que dan muchas canciones hacia el género femenino.

Como si de una frase cualquiera se tratase, diferentes jóvenes recitan versos muy duros que, en una canción, pueden pasar desapercibidos. Sin embargo, cuando lees esas frases con tono serio y formal te das cuenta de las barbaridades que bailas en las discotecas los fines de semana. "Pégala, azótala. Sin miedo, que no hace nada, mírala, si se ríe le gusta", "quiero una mujer bien bonita callada que no me diga nada... que, aunque no le guste que tome se quede callada", "me pide más, aun sabiendo que la puedo lastimar, no es culpa mía si me porto mal" y un sinfín de machismos que resultan abrumadores.