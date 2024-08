La compleja relación de Mariah Carey con su hermana Allison, recientemente fallecida

La relación entre Mariah Carey y su hermana mayor, Allison, ha sido de todo menos fraternal. Durante años, la cantante ha mantenido distancia con su hermana, una mujer con un pasado marcado por la adicción, la prostitución y los escándalos.

De hecho, las hermanas no se hablaban desde los años 90, pese a los intentos de la mayor por retomar su relación, como había publicado en el video exclusivo en la web del Daily Mail. "Mariah, te quiero y necesito tu ayuda desesperadamente. Por favor no me abandones de esta forma", decía la grabación.

Los conflictos entre las hermanas Carey han salido a la luz en diversas ocasiones, dejando claro que el vínculo familiar se ha visto gravemente dañado por los traumas del pasado. Como en el año 2016, cuando Allison fue arrestada por prostitución en el marco de una investigación llevada a cabo en la ciudad de Saugerties (Nueva York), según informó el Daily Freeman.

"Cuando tenía 12 años, mi hermana me drogó con valium, me ofreció una uña del meñique llena de cocaína, me provocó quemaduras de tercer grado y trató de venderme a un proxeneta", relató la Reina de la Navidad en su autobiografía publicada en el año 2020.

En sus memorias, Carey revela impactantes detalles sobre su infancia como el episodio del hotel, junto con otros en los que la mayor de las hermanas supuestamente drogó y explotó a la artista, ha sido clave en la deteriorada relación entre ambas.

Allison, quien ha luchado contra la adicción a las drogas y ha trabajado como prostituta, ha tenido una vida turbulenta, en gran contraste con la exitosa carrera de su hermana menor. En 2016, Allison demandó a su madre por presuntamente permitir abusos sexuales durante rituales satánicos en su infancia, una acusación que volvió a poner en el foco público la disfuncionalidad de la familia Carey.

Mariah, por su parte, siempre había sido reservada sobre su vida personal, pero su autobiografía destapa las profundas heridas que le ha dejado su relación con su hermana mayor. A lo largo de los años, la autora de We belong togetherha intentado mantener la paz, pero la acumulación de dolor y traición ha hecho que cualquier intento de reconciliación parezca imposible.

Ahora, a sus 55 años, la artista ha sufrido uno de los choques más complicados de su vida. Según ha publicado la revista People, su madre, Patricia Hickey, y su hermana Alison, han fallecido por causas que la intérprete no ha desvelado.

"Tengo el corazón roto por haber perdido a mi madre el pasado fin de semana. Lamentablemente, en una serie de trágicos acontecimientos, mi hermana perdió la vida el mismo día", ha declarado Carey.