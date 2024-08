El golpe más duro de Mariah Carey: mueren su madre y su hermana el mismo día

A sus 55 años, Mariah Carey atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida.

La cantante ha revelado a la revista People que este fin de semana la pérdida se cebaba con su familia. Su madre, Patricia Hickey, y su hermana Alison, fallecían por causas que la intérprete no ha desvelado. Protegiendo la privacidad de su entorno, la reina de la Navidad ha preferido mantener en secreto los motivos del fallecimiento de ambas, mostrándose desolada. "Tengo el corazón roto por haber perdido a mi madre el pasado fin de semana. Lamentablemente, en una serie de trágicos acontecimientos, mi hermana perdió la vida el mismo día", declaraba Carey.

Aunque su relación con su madre ha estado llena de idas y venidas durante años, Patricia Hickey estuvo arropada por su hija durante sus últimos días de vida. "Me siento bendecida de haber podido pasar la última semana con mi mamá antes de que falleciera", aseguraba la intérprete, que no dudó en agradecer la avalancha de cariño que había recibido por parte de sus seguidores: "Aprecio el amor, el apoyo y el respeto de todos por mi privacidad durante este momento tan difícil", afirmaba, devastada.

Una relación complicada con su madre

A pesar de que en público siempre se habían mostrado muy unidas, la relación entre Patricia Hickey y su hija no era un camino de rosas. "Mi viaje con mi madre ha estado lleno de contradicciones. Nunca ha sido solo blanco y negro, ha sido todo un arcoíris de emociones", escribió la cantante en The Meaning of Mariah Carey, las memorias que publicó en 2020.

Alison, detenida por prostitución

La cantante y su hermana Alison no se hablaban desde los años 90. Aunque ambas crecieron en el seno de una familia desestructurada, sus caminos se separaron muy pronto.

Mientras Carey se convertía en una estrella de la música, Alison descendía a los infiernos y recurría a la prostitución para poder sobrevivir. De hecho, en 2016 fue arrestada tras haber ofrecido sus servicios a un agente de policía infiltrado en una investigación de la ciudad de Saugerties (Nueva York). En sus anuncios, Alison buscaba" hombres que quieran un poco de diversión y meterse en un mundo de placer que otras mujeres, simplemente, no os pueden dar".