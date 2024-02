Confirmado el segundo concierto de Taylor Swift en Madrid el 29 de mayo: cuándo y dónde comprar las entradas y su precio

Taylor Swift ha anunciado un segundo concierto en Madrid, tal y como llevaba rumoreándose varios días. La cantante ha confirmado la nueva fecha a escasos tres meses del show y más de medio año después de arrasar y vender las 52.000 localidades en cuestión de minutos.

La estadounidense tenía previsto dar un solo concierto en nuestro país como parte de su gira The Eras Tour, siendo el único país de Europa con una sola fecha.

El acuerdo entre el Real Madrid y LaLiga para adelantar varios partidos de la jornada 38 ha permitido que la intérprete de The man pise el estadio Santiago Bernabéu una vez más.

Cuándo es el segundo concierto de Taylor Swift en Madrid

Taylor Swift actuará en el estadio Santiago Bernabéu el miércoles 29 de mayo, sumándose así a su concierto original del jueves 30 de mayo.

Se trataba de la única fecha posible, teniendo en cuenta que el 25 daba un concierto en Lisboa (Portugal) y el 2 de junio viajaba a Lyon (Francia). Cabe destacar que Swift necesita tres días para el montaje de su espectacular escenario.

Ticketmaster mandará nuevos códigos para los que se quedaron en lista de espera

Este miércoles por la mañana algunos fans que no lograron conseguir entradas la primera vez y fueron colocados en la lista de espera recibirán un código por email para comprar hasta 4 entradas

para comprar hasta 4 entradas Para recibir un nuevo código es imprescindible que te hayas registrado para el primer concierto

No todos los fans registrados recibirán el código, ¡mucha suerte!

Los códigos enviados en la primera tanda NO son válidos ahora

Aunque no hayas utilizado el código para el primer concierto, el código viejo caduca igual. Recibirás uno nuevo para el 29 de mayo

Cómo comprar las entradas para el concierto del 29 de mayo Taylor Swift en Madrid

En el mismo email en el que te facilitan el código habrá un link de acceso exclusivo a la cola

La venta de entradas se abrirá exclusivamente para fans con código este miércoles a las 15:00 en Ticketmaster

Recuerda registrarte en Ticketmaster con tu cuenta personal antes de acceder a la cola virtual para acelerar pasos

Este enlace te llevará a la cola virtual.

El precio de las entradas del concierto de Taylor Swift en Madrid

Estos son los precios de las entradas del concierto de Taylor Swift en el Santiago Bernabéu:

● Frontal izquierdo pista: 226,50 euros

● Frontal derecho pista: 226,50 euros

● Entrada general pista: 170 euros

● Tribuna: 147 euros

● Primer anfiteatro: 187 euros

● Anfiteatro trasero: 85 euros

Estos son los precios de las entradas VIP:

● VIP1 It's Been A Long Time Coming Package: 589,00 euros

● VIP2 Karma Is My Boyfriend Package: 489 euros

● VIP 3 Remember It All Too Well Package: 465 euros

● VIP 4: Ready For it Ir Package: 415 euros

● VIP 5: It's A Love Story Package: 389, 00 euros

● VIP 6: We Never Go Out of Style Package: 282 euros