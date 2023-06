Conoce a Javier Cámara: sus inicios en el cine, su edad y sus hijos por gestación subrogada

Javier Cámara se ha consolidado como uno de los grandes de la televisión española. Tras más de 30 años en la profesión, estrena la segunda temporada de la serie Rapa.

¿Quieres conocerlo más a fondo? Descubre algunos de los datos más interesantes de este artista todoterreno.

En los planes de Javier Cámara (56 años) no estaba el de ser actor, pero el azar y los caminos de la vida le terminaron llevando por este camino. Empezó a trabajar en el año 92 y tras 30 años sumergido en este mundo, puede decir que su rostro en uno de los más reconocibles de nuestra cultura.

Se habría dedicado a la agricultura

Javier Cámara nació en 1967 en el pueblo riojano de Albelda de Iregua, donde si no fuese por sus inquietudes artísticas se hubiera terminado dedicando a la agricultura.

"¡No tenía ninguna vocación! Me ahogaba en Logroño y mi profesor de Historia me aconsejó que, como iba a repetir curso, no perdiera un año y me fuera a la Escuela de Arte Dramático de Madrid, donde solo pedían 2º de BUP", contó en una entrevista con Mujer Hoy.

Javier Cámara en Ay señor, señor // Antena 3

De qué conocía a Amparo Baró

Su rostro comenzó a hacerse familiar gracias a su papel en 7 Vidas, la popular serie donde compartía rodaje con la inolvidable Amparo Baró. Su relación con la reina de las collejas, que era Sole (su madre en la ficción) dio un vuelco cuando el actor abandonó la conocida serie.

El dúo cómico que formaban madre e hijo en la ficción se rompió cuando Cámara decidió abandonar la serie al final de la cuarta temporada, en el año 2001. Aunque su personaje era uno de los centrales de la trama, el intérprete prefirió responder a la llamada de Pedro Almodóvar para Hable con Ella. En una entrevista con Mara Torres, el actor desveló que esta decisión no fue bien recibida por la actriz, que fallecía en el año 2015 a consecuencia de un cáncer.

"Me enseñó muchas cosas y me desenseñó alguna que otra. No lo he contado nunca, pero lo voy a contar. Lo primero de todo, ella fue una maestra increíble para todos nosotros. Cuando hicimos 7 vidas, nadie sabía como hacer 'sitcoms' aquí, al estilo Friends. Pero ella lo hizo", contaba el intérprete antes de desvelar que tan buena era su relación detrás de las cámaras que incluso compró un piso muy cerca del de la actriz para poder estar en contacto.

"Me enseñó a descubrir el talento y a no perdonar a la gente que no estudia o los que no se toman esto en serio. Era alguien con mucho carácter. Me acuerdo con mucho cariño de ella, pero no la volví a ver cuando salí de 7 Vidas, aunque la llamé cuando ella ya estaba muy enferma", añadió.

"Pero cuando dejé la serie, no me lo perdonó nunca. Fue una conversación... no desagradable, pero muy triste. Le dije... 'Me voy a hacer una película muy bella. No puedo poner estas dos cosas en la balanza. He hecho cinco temporadas con vosotros, no tengo contrato en vigor y no estoy rompiendo nada. Por favor'. Y de repente ella me dijo: 'No te conozco, no sé quién eres'. Uff... fue un final duro para aquella comedia", lamentó sobre su fichaje con Almodóvar y su posterior distanciamiento.

Desde entonces, ha repetido con Almodóvar en dos ocasiones y ha encadenado proyectos que le han valido grandes reconocimientos. Ha estado nominado al Goya en siete ocasiones y se llevó el cabezón a casa en dos de ellos, por Vivir es Fácil con los Ojos Cerrados y Truman.

En 2016 comenzó a trabajar con plataformas tan importantes como Netflix. Lo hemos visto en The Young Pope y en la tercera temporada de Narcos.

Javier Cámara, caracterizado como su personaje del cardenal Gutiérrez en 'The New Pope' // ONDA CERO

Sus dos hijos mellizos

Aunque siempre ha sido muy discreto con su vida privada y actualmente no se le conoce pareja alguna, Javier Cámara reveló ya en el año 2009 su deseo de convertirse en padre. Con total naturalidad, el actor aseguraba que entre sus fantasías estaba formar una familia. "Siempre he fantaseado con tener familia", decía.

No fue hasta ocho años después, en 2017, cuando decidió embarcarse en la gran aventura. El actor, que en aquel momento tenía 50 años, se desplazó hasta Estados Unidos para volver a España con dos mellizos, un niño y una niña que nacieron a través de un proceso de gestación subrogada. Los nombres de los niños nunca se han publicado. Aunque esta práctica es ilegal en España, existe una vía que facilita a los padres españoles el poder viajar a países donde sí esté permitido.

En una charla con Mujer Hoy, Cámara reconocía que la paternidad le había dado grandes alegrías pero también preocupaciones por el futuro. Esta pesadumbre se agravó más durante el confinamiento, etapa que hizo mella en la salud mental del actor.

"Siempre quise ser padre y estoy absolutamente chocho con mis hijos. Pero este año ha sido raro, tenso, oscuro... Yo me decía: "Estás en una situación privilegiada, tienes trabajo y te pagan bien, relájate, tómate un poco de tiempo para ti, disfruta de tu casa y de tus hijos". Pero no puedo más, física y emocionalmente estoy tocado. Si empatizas un poco con la situación que estamos viviendo, nadie puede sentirse del todo feliz", explicó .

El actor nunca ha publicado imágenes de sus hijos en sus redes sociales, ya que prefiere salvaguardar la privacidad de los pequeños y utilizar sus perfiles públicos para promocionar sus proyectos en el cine y las series.

En muchas ocasiones, las personas públicas intentan mantener su vida privada en secreto para que no se vuelva viral y así poder disfrutarla tranquilo.