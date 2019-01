El contundente mensaje de Jennifer Lopez a favor de las mujeres

Muchas artistas luchan por la igualdad en el mundo de la música que, durante siglos, ha sido el reflejo de una sociedad patriarcal. Jennifer Lopez es una de las que ha conseguido romper con los estereotipos y modelos femeninos, y ha hablado abiertamente del machismo en la industria, ya que ella misma lo ha vivido en primera persona.

La cantante es la protagonista de la edición estadounidense de Harper's Bazaar del mes de febrero, donde ha confesado que actualmente vive "en un momento de mi vida en el que estoy más confiada con mi éxito" pero añade que "Es difícil cuando las personas te dicen todo el tiempo que no eres buena o se preguntan '¿por qué ella sí que triunfa?', algo que pasa mucho a las mujeres pero que no se cuestiona sobre los hombres con éxito". Asimismo, opina que "Lo que pasa con la gente, especialmente con las mujeres, es que puedes tener doce personas que te dicen que eres increíble, pero esa que te critica es la voz que se te clava en la cabeza".

Y, aunque JLo ha tenido una carrera llena de éxitos, ya que lleva casi 30 años triunfando, su camino hasta lo más alto no ha sido fácil y ha tenido que trabajar mucho para sobrevivir y mantenerse en la música, como ella misma explica.

Asimismo, en la entrevista, la artista también habla del feminismo: "Este momento para las mujeres es una revolución emocional y espiritual que está afectado al mundo. Estamos creando una tormenta, levantando polvo y dejando claro a la gente que estamos aquí para quedarnos". Y añade que "No tenemos que tener miedo. En realidad tenemos mucho que aportar y añadir a este mundo y a esta vida, a este país. No vamos a quedarnos quietas ni a ser marginadas de ninguna manera" porque tiene claro que "Nunca quiero que me digan que no puedo hacer algo que quiera. Lo voy a hacer".