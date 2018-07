¿Te creíste el romance entre Barack Obama y Beyoncé?

Como si de John F. Kennedy y Marilyn Monroe se tratase, parecía que la historia de un romance entre un Presidente de los Estados Unidos y una artista de fama mundial se volvía a repetir.

De esta manera saltaron las alarmas a principios de semana, cuando el fotógrafo francés Pascal Rostain afirmaba en la emisora de radio francesa Europe 1 que él mismo había capturado con su cámara a Barack Obama y Beyoncé en unas fotos que confirmaban su romance. A partir de aquí, la edición francesa de Vanity Fair se hizo eco de la noticia citando al fotógrafo de esta manera:"Va a salir mañana en el Washington Post sobre una supuesta relación entre el presidente Barack Obama y Beyoncé. Os puedo asegurar que todo el mundo va a hablar de ello".

Al tratarse de The Washington Post, un medio reconocido por su seriedad y lejanía a la prensa del corazón, automáticamente todos los medios se hicieron eco comparándolo con la reciente noticia de la relación entre el Presidente francés François Hollande y la actriz Julie Gayet, romance que también destapó el propio Rostain.

Tan sólo 24 horas después, tanto la publicación implicada como el papparazzi desmentían esta noticia. Pascal Rostain explicaba en una entrevista para Public.fr que se trataba de una 'broma' para poner de manifiesto la 'hipocresia de la prensa seria', puntualizando que en ningún momento afirmó que saliese "mañana" para demostrar como los medios deforman la información.

Lo que si afirmó el fotógrafo es que The Washington Post lleva semanas trabajando en la crisis entre el matrimonio del Presidente de los Estados Unidos con su mujer: "Parece que las relaciones entre Barack y Michele Obama no están bien desde hace varias semanas. Según lo que sé, incluso es glacial entre Barack y Michele. Pero no sé más. El Washington Post trabaja en el tema desde hace varias semanas. Oí a uno de sus periodistas ayer al teléfono. Pero no sólo son ellos. Otras cabeceras llevan a cabo su investigación en este momento. He oído a otro periodista del Financial Times que quería saber cómo el affaire Hollande-Gayet fue percibido en Francia. Así que es evidente que pasa algo en torno a la pareja Obama al otro lado del Atlántico".