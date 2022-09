Así es Carlos Alcaraz: qué ha estudiado, cuándo empezó a jugar, dónde vivió y quién son sus padres

Carlos Alcaraz se ha convertido en uno de los tenistas más importantes del momento por su victoria en el US Open. A sus 19 años, ha logrado un hito histórico, pero el papel de su familia ha sido fundamental en este ascenso.

El pasado domingo, el español Carlos Alcaraz se proclamó campeón del US Open y, a los 19 años de edad, se convirtió en el número uno del mundo más joven de siempre, tras vencer la final contra el noruego Casper Ruud.

Ganó la final con autoridad, carácter y con un tenis espectacular que le lanzaron hacia el techo del mundo del tenis y que le convirtieron en el sexto representante del tenis español capaz de colocarse al frente del ranking mundial. Su juventud, su pasión, electricidad y talento le convierten en un nuevo 'grande' del tenis, capacitado para marcar una nueva época en este deporte.

Los orígenes de Carlos Alcaraz en el tenis

Carlos Alcaraz nació en El Palmar, una pedanía de Murcia, donde ha vivido durante casi toda su vida con sus padres, Carlos Alcaraz y Virginia Garfia, y sus hermanos Álvaro, Sergio y Jaime.

El tenis siempre ha sido su vida, ya que lo aprendió desde muy joven. Su padre era jugador de este deporte y de pádel, e incluso participó en algún torneo ATP. En una entrevista con La Nación, Carlos habló de su infancia y el papel que tuvo el tenis en esta: "Mi padre, pues, después de jugar profesionalmente trabajaba en la escuela de tenis del club donde me he criado".

Su padre y su abuelo: sus grandes pilares

Y apuntó: "Mi infancia fue con los amigos, todo el tiempo intentaba estar con ellos. Me lo pasaba en un colegio de aquí cerca, la mayor parte del tiempo me la pasaba en el club jugando al fútbol y al tenis con mis amigos".

Pero no solo su padre fue fundamental para que terminara siendo tenista, sino que su abuelo también se dedicaba a esto y enseñó su amor por este deporte al igual que un curioso lema familiar: "Cabeza, corazón y cojones".

"Fue una frase que yo le hacía llegar sin pensarlo mucho. Es lo que tenía que hacer y él se lo ha tomado al pie de la letra. Realmente no creí que se fueran a repetir tanto esas tres palabras cuando se las decía a Carlos", contó su abuelo en Murcia Plaza.

Carlos Alcaraz no estudia nada actualmente

El tenista cuenta únicamente con el Bachillerato, ya que no llegó a comenzar ninguna carrera universitaria para centrarse en el deporte. El campeón del mundo empezó a jugar al tenis pronto, aunque no fue hasta los 14 años cuando ganó su primer torneo profesional, el ITF Futures del Murcia Club de Tenis. Pocos meses después, fue nombrado campeón de Europa sub-16.

Sin embargo, no fue hasta 2019 cuando levantó su primer trofeo en la final del Futures y meses después en el Challenger. En 2020, compitió en su primer ATP, pero no ha sido hasta 2022 cuando Carlos se ha convertido en campeón del mundo en el US Open.

Carlos Alcaraz // Gtres

Su nueva residencia en Alicante

Carlos Alcaraz tuvo que decir adiós, muy a su pesar, a Murcia, ya que se trasladó a vivir a la Academia Juan Carlos Ferrero Equelite, en Villena (Alicante). Junto a él, viven muchos jóvenes tenistas que combinan los estudios con este deporte. Aun así, siempre que puede se escapa a su El Palmar natal porque echa de menos a su familia y amigos.

Más allá de su carrera como tenista, el murciano es un aficionado increíble del deporte. En sus ratos libres, le encanta el golf, la pesca y el fútbol, especialmente del Real Madrid. "Soy muy del Real Madrid y no me pierdo nada cuando viajo", reveló para Defensa Central.

De hecho, el tenista logró fotografiarse con deportistas de la talla de Toni Kroos, Luka Modric, Vinicius Jr., o Dani Ceballos.

La intensa afición de Carlos Alcaraz por el ajedrez

Uno de los hobbies más desconocidos pero más interesantes de Carlos es el ajedrez. De hecho, el mismo llegó a reconocer que se pensó mucho si finalmente dejar el tenis y dedicarse a este juego de forma profesional. "Me ayuda a estar más rápido mentalmente, a observar jugadas, a ver el movimiento que quieres hacer, la estrategia... A estar concentrado todo el tiempo. En el ajedrez, como el tenis, te despistas un momento y ya se revuelve la partida. En este aspecto son dos disciplinas bastante parecidas", confesó en Marca.

Y cuando no está jugando al tenis o visitando a sus amigos o familia, le gusta pasar tiempo con su novia, la también tenista murciana María González. Es una estudiante de derecho que comparte con Carlos su pasión por el tenis. Ambos comenzaron su trayectoria profesional en el Murcia Club de Tenis —club por el que continúa compitiendo la joven—, por lo que es posible que fuese el lugar en el que se conocieron.

Carlos Alcaraz y María González // Instagram @carlitosalcarazz

En definitiva, más allá de un simple tenista, Carlos Alcaraz tiene unas increíbles historias que no dejan a nadie indiferente.