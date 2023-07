La emotiva carta de Cristina Pedroche a su hija Laia: "Cuando nace un bebé también nace una madre"

Cristina Pedroche está viviendo su mejor momento tras el nacimiento de su hija Laia. El pasado viernes llegó al mundo en el hospital madrileño de Montepríncipe y estuvo allí hasta el domingo a última hora de la tarde. Madre e hija necesitaban reposo y observación para asegurarse que todo había ido perfectamente.

Aunque algunos amigos como Miki Nadal fueron a verlos y hablaron ante las cámaras sobre el estado de la pareja, ni ella ni Dabiz Muñoz se habían pronunciado hasta ayer. La humorista lo ha hecho finalmente y le ha dedicado unas emotivas palabras a Laia, señalando lo mucho que ha cambiado su vida en pocas horas.

Ha sido a través de un post de Instagram y en él ha colgado varias fotos de su vuelta a casa tras el parto. Muñecas, ropa, globos de colores, flores y mucha comida... ni Cristina ni Dabiz han querido privarse de nada en estos primeros días de su bebé.

La colaboradora de Zapeando ha explicado que "está en una nube de amor" y ha contado lo mucho que quiere a Laia: "Sabía que la amaba pero al verle la carita me siento muy sobrepasada por todas las cosas tan preciosas que me nacen hacia ella".

"Ha sido y está siendo la experiencia más brutal, mágica y real de mi vida"

"Solo quiero amarla, cuidarla y protegerla. Cuando nace un bebé también nace una madre por lo que me estoy conociendo en esta nueva versión mejorada y tan sensible", ha confesado.

Pedroche ha pedido a sus seguidores "un poco de paciencia porque está asimilándolo todo". "Sí os puedo adelantar que todo lo que me imaginé se quedó muy corto, tanto el proceso de acompañar a mi hija a nacer como sus primeras horas de vida. Ha sido y está siendo la experiencia más brutal, mágica y real de mi vida", ha detallado.

"Repito, estoy en una nube de amor. Gracias por todo el cariño, nos llega al corazón", ha cerrado Cristina.

Las primeras palabras de Dabiz Muñoz sobre Laia

Dabiz Muñoz habló un poco antes que Cristina Pedroche antes de salir del hospital. Quiso agradecer la atención recibida al hospital en el que Cristina había dado a luz: "Gracias, gracias y mil gracias al Hospital Montepríncipe de Madrid y a todo el increíble personal. No podéis ser más empáticos, cariñosos, cuidadosos y comprensivos. Eternamente agradecido".

Además, se acordó especialmente de tres personas que les han ayudado durante este intenso proceso: tres doctores de este centro médico. "Y especialmente a tres personas: Iván Hevia, eres el mejor, no sé cómo agradecerte tanto. Dra. Herrero, qué suerte hemos tenido, desde el primer día has sido maravillosa. Nos has acompañado de la mano de una manera increíble, gracias por ser taaaan generosa con nosotros y con Laia".

"Y Ana Hernández, no conozco muchas matronas, pero estoy seguro que es imposible que haya ninguna mejor en el mundo. Gracias por enseñarnos tanto y tan fácil", apuntó.

Palabras Dabiz Muñoz

Cristina Pedroche, Dabiz Muñoz y su pequeña Laia ya se encuentran en casa tras un fin de semana muy movido. Ahora solo necesitan descansar, recuperarse después de tantas emociones y formar una bonita familia.