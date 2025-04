Muere la actriz Sophie Nyweide a los 24 años en extrañas circunstancias

Sophie Nyweide, la actriz estadounidense que alcanzó la popularidad en su infancia con películas como Bella (2006), Margot at the Wedding (2007) y Mammoth (2009), ha muerto a los 24 años. Su cuerpo fue encontrado el 14 de abril cerca de un río en una zona boscosa de Vermont, a unos 40 kilómetros de su residencia en Manchester Center.

Según fuentes oficiales, Nyweide estaba embarazada en el momento de su fallecimiento. Su madre, Shelly Gibson, ha declarado que la actriz había atravesado problemas de salud mental y consumo de drogas, y que se encontraba con personas desconocidas para la familia en los días previos a su desaparición. La investigación policial sigue abierta y no se descarta ninguna hipótesis, incluida la posibilidad de sobredosis o participación de terceros, informa Los Angeles Times.

Retirada desde hace algunos años de la actuación, Sophie dedicaba su tiempo a la escritura y el arte. Su familia ha pedido privacidad y ha animado a realizar donaciones en su nombre a organizaciones de apoyo a víctimas de abuso.

En su infancia y adolescencia, Nyweide trabajó con grandes figuras del cine internacional. En Margot at the Wedding compartió escena con Nicole Kidman, y en Mammoth interpretó a la hija de los personajes de Michelle Williams y Gael García Bernal. También actuó junto a Jessica Alba en An Invisible Sign (2010), con James Franco en Shadows & Lies (2010), y formó parte del reparto de Noah (2014), dirigida por Darren Aronofsky y protagonizada por Russell Crowe.