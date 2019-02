Cristina Pedroche se saca un parecido razonable con una famosa actriz

Ariana Grande ha dicho 'thank you, next' a los Premios Grammy. La cantante ha tenido discrepancias con la organización del show y no actuará en el Staples Center de Los Ángeles, como estaba previsto.

