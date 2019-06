Críticas a Natalia Sánchez por la foto que ha publicado con su bebé en bici

Natalia Sánchez ha recibido duras críticas en su última publicación en Instagram, en la que aparece llevando a su bebé de seis meses en una mochila de porteo mientras ella está montada en una bicicleta.

Tras compartir la instantánea, los comentarios negativos sobre portear e ir en bicicleta no tardaron en llegar.

"Menuda descerebrada llevar así a un bebé", es uno de los tantos mensajes despectivos que le han escrito a Natalia Sánchez.

Ante este aluvión de críticas, la actriz se ha visto obligada a dar explicaciones y ha editado el texto original, en el que únicamente se leía: "Las "primeras veces" siempre son mágicas... ¡Primer "paseo" (despacito) en bici!". Y ha añadido: "Para que no haya dudas, aclaro que no avanzamos ni 1 metro y sin siquiera pedalear, en un camino vacío. No se puede portear en bici y l@s niñ@s siempre, siempre tienen que ir en sillita y con casco!".