Damiano David (Måneskin) confirma su ruptura con su novia después de que se filtraran videos suyos besándose con otra

Damiano David se ha convertido en una auténtica superestrella del rock después de la victoria de Måneskin en Eurovisión. Sin embargo, en las últimas horas se ha vuelto viral por un motivo equivocado y tiene que ver con su relación con la modelo Giorgia Soleri.

En redes, se ha difundido como la espuma un video en el que se le ve de fiesta besándose con una chica desconocida. Todos sus fans saben que salía con Giorgia, por lo que la versión principal fue que le estaba siendo infiel a su pareja. Muchos de ellos llegaron a enfadarse al saber que le estaba engañando.

El cantante italiano no ha querido que estuvieran hablando tanto de este supuesto engaño y ha dado la versión real: Giorgia y él ya no están juntos. Ha compartido un texto en Instagram en el que ha contado por qué no lo dijeron y poder zanjar este tema.

Ha comenzado "lamentando" que saliera este video, ya que "no era como querían manejar la situación". "Giorgia y yo decidimos separarnos hace unos días, por lo que no ha habido ningún tipo de traición", ha aclarado.

Además, ha pedido que esto "no afecte a la imagen de Giorgia" y "que se pueda respetar la delicadeza de este momento".

Quién era Giorgia Soleri, la novia de Damiano David

Giorgia Soleri es la joven de 27 años que mantenía una relación con Damiano David. Trabaja como modelo profesional y fue a raíz de un anuncio para una conocida marca de cervezas cuando su popularidad comenzó a subir. Se mudó de Milán a Roma y allí trabaja y hacía vida con su chico.

Durante su participación en el festival, la joven se mostró entusiasmada por la actuación del italiano y sus compañeros de Maneskin. "Falta poquísimo" y "poco nerviosa", escribió en sus stories de Instagram.

Giorgia Soleri en Instagram stories // Instagram Giorgia Soleri

La joven Soleri acumula más de 800.000 seguidores en Instagram, una audiencia a la que tiene informada continuamente sobre su estado de salud. La modelo sufre vulvodinia, una patología que causa dolor crónico en la zona que rodea la vulva.

La joven ha utilizado el altavoz que le da su posición de influencer para hablar con total normalidad de este problema, un testimonio personal que ha contado con el fin de visibilizar esta enfermedad y ayudar a otras mujeres que también lo sufran. De hecho, gracias a su compromiso, en mayo de 2021 se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para el reconocimiento de la vulvodinia por parte del NHS y el Estado italiano.

Damiano David ha sido muy valiente de confesar que no están ya juntos para que no les sigan molestando con el tema de la infidelidad y el supuesto engaño. Ahora mismo, los dos necesitan un tiempo para cerrar las heridas.