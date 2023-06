La exnovia de Damiano David responde tras el anuncio de la ruptura: "Nuestra relación no era monógama"

Las últimas horas han sido bastante movidas para Damiano David, el líder de Måneskin, después de que se filtraran videos suyos besándose con una chica en una fiesta a pesar de que este tenía novia. Las redes ardieron al dar por hecho que el italiano estaba siéndole infiel a Giorgia Soleri.

Él mismo se hartó y terminó asegurando en redes sociales que la influencer y él ya no estaban juntos desde hacía pocos días. Comenzó "lamentando" que saliera este video, ya que "no era como querían manejar la situación". "Giorgia y yo decidimos separarnos hace unos días, por lo que no ha habido ningún tipo de traición", aclaró.

La respuesta de la exnovia de Damiano David

24 horas después, ha sido su exnovia la que ha roto su silencio a través de una larga declaración. Ha empezado señalando que Damiano y ella tenían una relación no monógama de mutuo acuerdo y ha confesado que el famoso video del beso "no fue el núcleo del problema" en la pareja.

Sobre el motivo por el que todavía no habían contado nada, ha explicado que lo hicieron para "protegerse en este delicado momento". "Había pedido explícitamente tener cierta discreción en nuestra vida pública, al menos hasta el día en que (para evitar artículos sobre artículos de suposiciones e insinuaciones) comunicáramos que ya no eran pareja, cosa que tenia que pasar hoy", ha aclarado.

Se ha mostrado bastante "enfadada, herida y decepcionada" por lo sucedido con las filtraciones y que hayan tenido que anunciar la ruptura antes de tiempo.

"Somos humanos, frágiles, vulnerables. Nos equivocamos, tropezamos, nos caemos y nos volvemos a levantar. Nuestras relaciones son universos infinitos y complejos, y juzgarlas desde fuera es imposible. Lamento ver cómo para muchos es increíblemente fácil y rápido, cuando la gente en el centro de atención lo vive", ha concluido.

Ni Damiano ni Giorgia han querido revelar los motivos de la ruptura, pero sin duda ahora necesitan un tiempo para procesar todo lo sucedido.