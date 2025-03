"No dejemos que la violencia gane al relato del olvido": Alejandro Sanz rinde homenaje a las víctimas del 11M

Hoy es 11 de marzo. Se celebran 21 años de los atentados terroristas en Madrid, los cuales se produjeron en cuatro trenes de la red de Cercanías de la capital española, dejando 193 muertos.

Son muchas las personalidades públicas que se pronuncian cada año en esta señalada fecha, conmemorando de alguna forma a las víctimas. Y este 2025 Alejandro Sanz ha querido darle un espacio a sus seguidores para que se desahoguen sobre lo sucedido en 2004.

"11 de marzo, de esos días que no significaban nada hasta que el horror se apropió de ese día. Según pasa el tiempo solo se me ocurre acordarme de las familias de las víctimas", ha expresado en su cuenta de X.

El cantante ha empatizado con todos aquellos que vivieron el horror en sus familias : "Me gustaría abrazar a cada hij@, cada madre y padre, cada herman@, cada amig@ de los que perdieron una gran parte de su vida ese día. Y de todo un país que lloró al unísono por la barbarie que nos sacudió ese maldito día".

"Quisiera que del 10 pasáramos al 12 de Marzo y que nunca más tengamos que acordarnos de cosas como estas. Maldita sea la violencia, malditos sean los violentos… malditos los 11 de marzo de todas las vidas, de todos los tiempos. Paz para los que hoy tienen el alma rota en mil pedazos", ha expresado, visiblemente emocionado en sus palabras.

Un homenaje conjunto

Asimismo, Alejandro Sanz ha tendido su mano en este fatídico aniversario: "Si queréis… Dejad aquí vuestros mensajes para los familiares de las víctimas del 11 de Marzo en Madrid. Lo que sintáis, lo que os gustaría decir. No dejemos que la violencia gane el relato del olvido".

"A mí me duele aún y no creo que me deje de doler nunca. Mi abrazo, mi llanto cómplice, mi complicidad incondicional y mi repulsa absoluta al maldito terrorismo. Vuestros mensajes a las familias afectadas valen más de lo que vale todo el ruido y todo el silencio. Ell@s son nosotr@s. Démosle amor. Y demostrémosle que no les olvidamos", ha expresado en su cuenta de X.

Y sus fans y seguidores así lo han hecho: han utilizado la publicación para contar sus historias y recordar con dolor lo ocurrido aquel día, a la vez que mostraban su apoyo y cariño a los familiares y seres queridos de los que perdieron la vida aquel 11 de marzo de 2004.