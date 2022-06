La desconocida colaboración entre Ariana Grande y Mac Miller que aun no ha visto la luz

Apenas habían pasado unos meses desde la ruptura sentimental de Ariana Grande y Mac Miller cuando el rapero murió de una sobredosis. Era septiembre de 2018 y la voz de Malcolm McCormick se apagaba dejando un gran legado musical y miles de corazones rotos.

El músico había expresado en sus letras sus problemas con las drogas y la fama, pero su madre aseguró en el juicio contra sus 'dealers' (vendedores) que su hijo nunca consumiría fentanilo de forma consciente. El hombre de 39 años que suministró la sustancia al artista fue condenado a 131 meses de prisión.

Los artistas fueron pareja durante dos años. Durante ese tiempo protagonizaron más de un titular. Muy virales fueron las imágenes de Grande lamiendo una rosquilla y volviéndola a deja acto seguido en el mostrador de una tienda.

Mac Miller y Ariana Grande en el concierto benéfico 'One Love Manchester' // Getty

También les dio tiempo a grabar una colaboración, My Favourite Part, y a subirse al escenario juntos en más de una ocasión.

Mac Miller fue el gran apoyo de la artista cuando ocurrió el atentado en el O2 Arena de Manchester en el año 2017, donde Grande estaba a punto de dar un concierto. La bomba se cobró la vida de 22 jóvenes, muchos de ellos fans de la artista. Todavía eran pareja y pusieron en marcha el concierto solidario One Love Manchester.

La colaboración que nunca ha visto la luz

Ahora que han pasado cuatro años después de la muerte del artista, el productor Evidence Ev-Ah-Din-Sss asegura que existe una grabación inédita entre los dos artistas que nunca ha visto la luz.

Fue gracias a un juego de preguntas y respuestas en Twitter como saltó la información. Un fan le preguntaba: "¿Saldrá alguna vez la unión con Mac Miller? ¿Hay alguna otra colaboración que te gustaría ver salir?".

El rapero respondía: "Ariana hizo parte del gancho. Un amigo entró y tocó el bajo. Su verso era tan tonto. Realmente espero que salga algún día".

Los 'arianators' no tardaron en ponerse en alerta para aclarar si se trataba de la colaboración que ya se filtró hace tiempo, Talk To Me. "No, esa no es", matizaba Evidence.

Así, queda claro que existe una grabación inédita con las voces de Ariana Grande y Mac Miller que aun no ha visto la luz. Y los fans han dejado claro que están deseando escucharla.