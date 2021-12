Sobredosis de Mac Miller: sus 'dealers', declarados culpables de su muerte

Son muchos los temas con los que Mac Miller dejó huella en la industria musical convirtiéndose en una de las grandes estrellas del rap a pesar de su corta edad. El artista falleció a los 26 años por una sobredosis accidental de fentanilo, cocaína y alcohol.

Coincidencia macabra del destino, en el vídeo de la última canción que lanzó Mac Miller titulada Self Care, aparecía enterrado bajo tierra y metido en un ataúd. Además, con una navaja escribe la frase en latín Memento mori, que significa Recuerda que has de morir.

Sus camellos, declarados culpables

El pasado martes 30 de noviembre Stephen Walter, de 48 años. El segundo, Ryan Reavis, de 38, los dos acusados de la sobredosis del rapero, comparecieron en dos audiencias separadas con el objetivo de presentar sus declaraciones de culpabilidad a un cargo de distribución de fentanilo.

Supuestamente, Walter declaró ante el juez federal Otis D. Wright que le vendió las pastillas azules a Reavis que puso punto final en la vida del autor de éxitos como o Good News o My Favorite Part, cuyo nombre real es Malcolm Mccormick, pero que no sabía qué contenían verdaderamente. "No sabía si había fentanilo. Pero digo, sí, que ayudé e incité a la transacción".

Sin embargo, los fiscales no aceptaron la afirmación de Walter, y sostuvieron que era consciente de que las pastillas que le entregó a Reavis contenían fentanilo. Se trata de un analgésico 50 veces más potente que la heroína. Reavis, por el contrario, admitió saber que las píldoras contenían fentanilo o alguna otra sustancia controlada.

Entra en la escena del crimen un tercer acusado. Su nombre es Cameron Pettit, tiene 30 años, y fue su principal fuente de las píldoras de oxicodona falsificadas, dándole las pastillas dios días antes de la sobredosis.

Tanto Walter como Reavis enfrentan una sentencia máxima de 20 años en una prisión federal, libertad supervisada de por vida, una multa de un millón de dólares y otras tarifas judiciales. El caso contra Pettit está actualmente pendiente.

Coincidencia macabra del destino, en el vídeo de la última canción que lanzó Mac Miller titulada Self Care, aparecía enterrado bajo tierra y metido en un ataúd. Además, con una navaja escribe la frase en latín Memento mori, que significa Recuerda que has de morir.