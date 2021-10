El SSantiago Segura de hoy no tiene nada que ver con el Santiago Segura que conocimos hace 28 años en Todos a la cárcel (1993). Tampoco con el protagonista de El día de la bestia, película que rodó en 1995 y que le valió el Goya a Mejor actor revelación. En aquella época pesaba muchísimo más. Aquí está la prueba.

Santiago Segura lleva años luchando contra su adicción: el azúcar. Y luchando también con su exceso de peso.

"Es un mundo muy duro de sufrimiento", contaba recientemente en un encuentro con Europa Press, asegurando que se empezó a preocupar por la báscula cuando supo los problemas que le podía acarrear el exceso de kilos: "La gente no sabe hasta qué punto la obesidad es una enfermedad. Es inquietante dar esa información y la gente no lo sabe".

Cómo ha perdido cerca de 50 kilos

Hoy se habla de que Santiago Segura ha perdido cerca de 80 kilos, aunque la única vez que hizo referencia a los kilos perdidos fue en septiembre de 2019: "He tenido muchas oscilaciones de peso pero cuando más gordo he estado es 46 kilos más en Torrente".

Más recientemente, durante una visita a El Hormiguero, Santiago Segura habló de la rutina que sigue actualmente para adelgazar.

"Hago ayunos de 36 horas, algo que no le recomiendo a nadie", confesó a Pablo Motos.

Según contó, su dieta es una extraña combinación de una alimentación sana con ayuno basada en el Paleolítico: "El hombre prehistórico realizaba este tipo de ayunos, aunque las condiciones eran distintas", añadió Segura, que insistió en decir que no es un método para todos los públicos.

Víctima del bullying durante la adolescencia

Santiago Segura fue un adolescente con exceso de peso o, como diría él mismo, "gordo, con gafas" y que tuvo que torear con el bullying. Así lo reveló en julio de 2019 al publicar en Instagram una foto de cuando tenía 14 años, y poco después lo detalló en una entrevista en el plató del Deluxe.

"Era feliz conmigo mismo pero me insultaban. Muchas veces la gente que está a tu alrededor te puede hundir bastante. La de collejas que me he llevado con ese careto", reveló el actor y director, que nunca lo ocultó a su familia: "Cuando llegaba a casa lo contaba, sobre todo cuando me pegaban y llegaba con la nariz sangrando. En mi época todo era más bestia".

"Eran pequeños momentos de mierda. Puse la foto porque sentía cariño por ese niño", contó en le programa, donde insistió que tuvo una infancia feliz.

Amor en 'Torrente'

Santiago Segura conoció a su pareja cuando aún no había cambiado de imagen. María Amaro y Santiago Segura coincidieron en 1998 durante el rodaje de Torrente. Llevan juntos desde entonces y eso son más de 22 años.

Amaro era maquiladora en la película. Empezó en este trabajo con 19 años, dentro del mundo del cine y de la televisión. Incluso tiene su propia escuela de maquillaje.

Santiago Segura y María Amaro son padres de dos hijas, que pueblan las redes sociales de ambos. Sirena y Calma son protagonistas de sus cuentas de Instagram, y también de las películas más recientes del director.

Sirena y Calma, las hijas de Santiago Segura

Calma y Sirena son las responsables del salto de Santiago Segura al cine familiar. Como no podían ver sus trabajos anteriores, el director decidió empezar a hacer comedias para toda la familia y aprovechó para darles su oportunidad ante las cámaras.

Calma Segura Amaro, la hija mayor, tiene 13 años. Es Carlota en la película Padre no hay más que uno. Sirena tiene 7 y ella interpreta a Paula en esa saga.

Sirena, Calma y Santiago Segura. // El Hormiguero (Antena 3)

No es un director benevolente con ellas. "Como sé lo que puede dar soy muy pesado. Cuando conoces los límites de alguien.. Lo hago conmigo mismo", dijo Segura obre el papel de Sirena (la pequeña) en la película Destino Asturias, donde también aclaró que no tiene ninguna intención de que sus hijas se dediquen al cine por ser un trabajo muy incierto.

Por ahora Sirena es la que ha mostrado más interés por el mundillo. De hecho para rodar la primera película de Padre no hay más que uno fue al logopeda para mejorar la dicción. "Me gusta pero no me quiero dedicar a esto", le contó Calma a Pablo Motos en El Hormiguero, donde Santiago Segura reveló que la mayor quiere ser médico.