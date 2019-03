El despiste de Aitana que ha ofendido a sus fans

Algunos fans de la cantante se han sentido ofendidos y descuidados por un pequeño despiste. Aitana no anunció la fecha de uno de sus próximos conciertos y muchos comenzaron una avalancha de críticas que no ha pasado desapercibida en Instagram.

En poco más de un año, Aitana ha pasado del más absoluto anonimato a vender discos como churros. La joven todavía está adaptándose a su nueva vida mediática post-OT y, a pesar de que no para de trabajar (la hemos visto en entregas de Premios, de promoción por Lationoamérica, en los Latin Grammy...) hay fans que no ven con buenos ojos que descuide las fechas de sus conciertos.

Parece ser que el motivo de que una de las últimas publicaciones de Instagram se haya llenado de comentarios despectivos es que Aitana no informó a sus fans de que tocaría en el festival Cap Roig de Barcelona. Las entradas salieron a la venta sin previo aviso por parte de la cantante y se agotaron en solo 48 horas.

"Vale soy un poco desastre porque me han pasado esto Y NO ME HABÍA ENTERADO DE QUE HABÍAN SALIDO LAS ENTRADAS. Sois increíbles, mil gracias MIL GANAS", escribió la cantante junto al cartel del sold out.

Así, los usuarios que se quedaron sin su entrada comenzaron a quejarse de que Aitana daba prioridad a sus colaboraciones con diferentes marcas que a sus propios shows. "Pues sí, desastre, no podrías haberte descrito mejor, te enteras de lo que te da la gana, sinvergüenza", escribía un usuario.

"Cualquier famoso aunque sea super pequeño sabe todas sus fechas y hasta cuánto cuestan las entradas y también lo llevan con marketing, osea que eso no es excusa, tiene que estar más atenta a su carrera musical y menos atenta a si tiene que vender su colonia, pasta de dientes o algún otro producto", opinaba otro, a lo que añadían: "Si estuviese menos pendiente a hacerle publicidad a mil marcas y más pendiente a cuando salen sus conciertos y las fechas de sus eventos se habría enterado y habría avisado de que las entradas están a la venta".

Dos días después de esta avalancha de críticas, Aitana hizo una misteriosa publicación que deja claro que le da igual lo que piensen de ella.