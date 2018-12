El divertido vídeo de Pablo Alborán en bata y zapatillas por el bosque con el que no pararás de reir

Pablo Alborán es uno de los artistas más románticos de nuestro país pero también tiene un gran sentido del humor. El malagueño continúa con su gira 'Prometo Tour', haciendo una parada el pasado miércoles para actuar en la final de OT, donde dedicó su canción 'TuRefugio' a todas las mujeres que han muerto a causa de la violencia de género.

Pablo se encuentra en la ciudad condal desde entonces ya que este viernes tiene concierto en el Palau Sant Jordi en Barcelona, y lo ha querido recordar de la forma más divertida posible con un vídeo en Instagram.

Con una bata blanca y en zapatillas, el cantante camina de lo más divertido entre los árboles en plena noche: "Me voy a dormir Familia. ¡¡¡¡Mañana nos vemos en el @palausantjordi Barcelona!!!! Último concierto del 2018!!! Os quiero"

"¡Qué chota estás hecho!", "¡Otro que está pa' medicar!", "Me parto, eres genial", "Me gusta el look" o "No puedo evitar verte el culo" son algunos de los miles de mensajes que sus fans le han dejado en la publicación.