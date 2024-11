Drake emprende acciones legales por 'Not Like Us' de Kendrick Lamar

Drake ha llevado su beef con Kendrick Lamar a los tribunales con una denuncia contra el sello discográfico Universal, apuntando al empleo de una estrategia para amplificar el impacto de la canción Not Like U s artificialmente.

Drake ha emprendido acciones legales contra Universal Music, acusando al sello discográifco de haber aumentado artificialmente las reproducciones de la canción del rapero Kendrick Lamar en su contra, Not Like Us.

El canadiense ha puesto la denuncia en un juzgado de Nueva York, a través de su compañía Frozen Moments LLC, asegurando que Universal y Spotify habrían participado en un "plan" ilegal aludiendo a la implicación de bots, sobornos y otros métodos para favorecer el tema de Kendrick Lamar.

Tal y como asegura el equipo legal de Drake en una información publicada en la BBC, Universal Music "no se basó en el azar (...). En lugar de eso, lanzó una campaña para manipular y saturar los servicios de streaming y las radios".

Por su parte, un portavoz de la discográfica ha calificado las afirmaciones de "ofensivas y falsas", añadiendo que "los seguidores eligen la música que quieren escuchar".

De momento, la demanda de Drake no escompleta, sino una fórmula conocida como "petición previa a la acción", con la que los abogados de Drake pueden solicitar al tribunal que ordene a Universal y Spotify que conserven todos los documentos e información relevantes antes de emprender futuras acciones legales.

Hay que recordar que la canciónNot Like Us se ha convertido en uno de los beefs musicales con mayor trascendencia en la industria estadounidense del rap en los últimos años, con decenas de millones de escuchas desde su publicación el pasado mes de julio, aunque Drake indica en su reclamación que esas cifras fueron inflados artificialmente.

Tal y como apuntan sus abogados, Universal "conspiró y pagó a partes actualmente desconocidas" para aumentar "artificialmente" la visibilidad de la canción de Kendrick Lamar.