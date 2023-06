Drew Barrymore: "Nunca dije que desearía que mi madre estuviera muerta"

Drew Barrymore no tuvo una infancia fácil. La actriz de 48 años ha hablado en numerosas ocasiones sobre las dificultades que tuvo de niña en la que vivió episodios demasiado complicados para su edad.

Su padre John Drew Barrymore solo se duchaba con limones y aceite de oliva y su madre Jaid Barrymore la llevaba de fiesta a Studio 54. Con 12 años la actriz de ET ya había tenido que pasar por un centro de rehabilitación de drogas y alcohol —su madre no le dejaba consumir azúcar pero sí sustancias ilegales— y con 13, Jaid la internó en un centro psiquiátrico. A los 14, Drew decidió emanciparse.

Fueron episodios duros sobre los que ha hablado en una reciente entrevista con The New York Magazine en la que Barrymore ha hecho unas declaraciones sobre su progenitora que han llevado a error y ha tenido que aclarar.

La actriz se mostró celosa de algunos de amigos, que ya ha perdido a sus padres. "Todas sus madres se han ido y mi mamá, no. Y yo digo, ‘Bueno, no tengo ese lujo’. Pero no puedo esperar", dijo la intérprete.

Y añadió: "No quiero vivir en un estado en el que deseo que alguien se vaya antes de lo que debería para que yo pueda crecer. De hecho, quiero que sea feliz, prospere y esté saludable. Pero tengo que crecer a pesar de que ella esté en este planeta".

Drew Barrymore aclara sus palabras

Las palabras han sido malinterpretadas por algunos medios, que señalan que la actriz no puede esperar a la muerte de su progenitora. No es eso lo que dijo y lo ha aclarado este lunes a través de Instagram.

Drew Barrymore ha mandado un mensaje a todos los tabloides y ha asegurado que llevan atormentando su vida desde que era niña. "Nunca he dicho que desearía que mi madre estuviera muerta. ¿Cómo se atreven a poner esas palabras en mi boca?", se ha quejado la actriz.

"Me importa. Nunca dejaré de importarme. No sé si alguna vez supe cómo proteger completamente, cerrar, no sentir, construir el muro".