Drew Barrymore posa por primera vez en bañador tras perder nueve kilos

Drew Barrymore ha sorprendido a sus más de 14 millones de seguidores en Instagram posando con un bañador amarillo. Lo ha hecho con un colorido gorrito de piscina para promocionar el regreso de su programa de entrevistas Drew Barrymore Show, cuya nueva temporada empezará el 13 de septiembre.

Una imagen bastante inusual, que se convierte en el primer posado en ropa de baño desde que explicase el proceso por el que pasó el año pasado para conseguir su bienestar. Un cambio de rutinas y de alimentación que le llevó a perder nueve kilos.

El viaje para convertirse en su 'mejor yo'

En febrero de 2020, Drew habló del proceso que hizo para encontrar su 'mejor yo'. Lo hizo con la ayuda de su entrenadora Marnie Alton, con la que consiguió perder nueve kilos.

"Esta mujer es mi maestra desde hace mucho tiempo y una querida e importante amiga. Ella me ha ayudado. Me ha curado. Me ha animado a seguir adelante cuando sentía que ser fuerte era una tarea insuperable ", escribió junto a una imagen con la entrenadora.

"Marnie ha sido quien me ha traído hasta aquí. He perdido nueve kilos y entrenando como una madre", continuó deshaciéndose en elogios hacia su amiga.

Su proceso tras tener a sus dos hijas

Al día siguiente, Barrymore hizo otra publicación en la que comparaba una imagen de ella embarazada sin arreglar con otra de una sesión de fotos con un estilismo impecable.

La acompañó de una reflexión sobre cómo había cambiado su cuerpo tras dar a luz a sus dos hijas, Olive y Frankie, y cómo había valido la pena los cambios y las secuelas en su cuerpo.

"Subo y bajo. La montaña rusa de mi cuerpo es un viaje desafiante pero hermoso. He tenido dos hijas. Es un verdadero milagro que pudiese tener a estas dos niñas. Así que, sean cuales sean las consecuencias en mi cuerpo, ¡adelante! Dicho esto, ha habido ocasiones en las que me he parado delante de mi armario y me he puesto a llorar. Odiaba vestirme. No me sentía bien", relató con total sinceridad.

Tras asegurar que le costó mucho esfuerzo recuperar su figura, a base de dieta y ejercicio, Drew lanzó un importante mensaje a sus seguidores: "No te dejes engañar cuando ves a una persona delgada después de haber tenido un bebé. No te compares con las revistas y las alfombras rojas. ¡Tú también puedes! Sin embargo, es difícil y quita mucha alegría a la vida con las dietas. Pero he encontrado el equilibro a los 45 años. Me encuentro justo donde debo estar".