El comentario "caliente" de Drew Barrymore a Leonardo DiCaprio

Drew Barrymore y Leonardo DiCaprio han protagonizado el salseo más destacado del fin de semana. Todo ha saltado tras la publicación que ha realizado el actor en su cuenta de Instagram, un post con fines de conciencia sobre el cambio climático. DiCaprio es activista en la lucha por cuidar el medio ambiente desde hace años.

La sorpresa ha sido que, en esta ocasión, Leonardo DiCaprio ha recibido el comentario de la también actriz Drew Barrymore y han sido unas palabras dignas de todo un flirteo. Entre los miles de comentarios que tiene la publicación del intérprete sobre el calentamiento global, su compañera de profesión escribía: "Tú deberías ser el único caliente, y no nuestro planeta", lo que ha provocado que las redes sociales se revolucionansen.

DiCaprio no contestó a las palabras de Barrymore, lo que llevó a la actriz ha lanzar otro mensaje quizá para suavizar su primer mensaje. "Gracias por haber sido siempre un pionero en salvar la Tierra", afirmó en un intento por zanjar el salseo y poner fin a los numerosos comentarios en los que muchos afirmaban que la actriz buscaba un acercamiento con DiCaprio por el significado de sus palabras.

Por su parte, el oscarizado actor no ha contestado a la actriz en ninguno de sus dos mensajes en Instagram. Pude que no haya visto los comentarios de Barrymore o que haya decidido no entrar al trapo. El actor mantiene desde 2017 una relación con Camila Morrone —actriz y modelo argentino-estadounidense—con la que tiene una diferencia de edad de 22 años.

Drew Barrymore contesta a Leonardo DiCaprio. // Instagram

En todo momento, la pareja siempre se ha mantenido discreta y son contadas las ocasiones en las que han hablado públicamente el uno del otro.