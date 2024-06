"Me drogaron y abusaron sexualmente de mí": Paris Hilton detalla los horrores que sufrió con 16 años

Paris Hilton ha vuelto a alzar la voz contra los abusos sexuales que sufren los menores. La celebrity, que estudió en la escuela Provo Canyon, reveló hace dos años en una entrevista en New York Times que sufrió abusos sexuales por parte del personal.

Según ella, varios empleados la despertaban a ella y a otras alumnas en mitad de la noche y las llevaban a una sala aparte en las que les decían que tenían que realizarles "exámenes médicos". "Sucedía muy tarde, en la madrugada, a eso de las tres o las cuatro de la mañana, y nos llevaban a mí y a otras chicas a una habitación para realizarnos pruebas médicas", contó, añadiendo que "ni siquiera las llevaba a cabo un profesional médico".

Entre lágrimas, dio los terroríficos detalles de estos abusos: "Varios empleados del colegio que nos hacían tumbarnos sobre la mesa y nos introducían los dedos".

"Estoy aquí para ser la voz de aquellos que no pueden hablar"

Dos años más tarde, Paris ha testificado ante un comité del Congreso de Estados Unidos sobre el "trato inhumano" que sufrió y ha pedido modernizar los programas de bienestar infantil para evitar que otros jóvenes vivan esa misma experiencia.

"Estoy aquí para ser la voz de aquellos que no pueden hablar", ha reclamado la socialité tras detallar algunos de los supuestos abusos que sufrió en la primera de las cuatro residencias de corrección de conducta en las que estuvo de joven.

Paris Hilton | Getty

"Me obligaron a tomar medicamentos y abusaron sexualmente de mí. Me sujetaban violentamente y me arrastraban por los pasillos, me desnudaban y me encerraban en régimen de aislamiento", ha explicado. Este miércoles en Washington ha señalado que sus padres fueron "completamente engañados y manipulados por esta industria con ánimo de lucro" sobre el "trato inhumano" del que estaba siendo víctima.

"Entonces ¿se pueden imaginar el trato que puede brindar el Estado al no tener gente que regularmente los esté inspeccionando?", ahondó.

Paris Hilton reclama más apoyo para familias

La también DJ, madre de dos niños pequeños, ha expresado su apoyo al esfuerzo bipartidista del Comité de Medios y Arbitrios para reautorizar el Título IV-B de la Ley de Seguridad Social sobre el bienestar infantil, que expiró en 2021.

Ha resaltado además la importancia del apoyo económico a las familias para que no tengan que llevar a sus hijos a estos centros y exigió condiciones dignas para aquellos que tengan que residir en estos espacios.

"Cuesta aproximadamente entre 800 a 1.000 dólares al día colocar a un joven en una instalación de acogida, eso es significativamente más de lo que costaría cuidarlos en sus propias comunidades. ¿Qué es más importante, proteger los beneficios empresariales o proteger la vida de los jóvenes?", ha cuestionado.