El duro mensaje de Antonia Dell'Atte que podría suponer un dardo para Ana Obregón

La segunda maternidad de Ana Obregón a los 68 años se convertía este miércoles en objeto de debate nacional. La portada de la revista Hola, que mostraba una imagen de la actriz saliendo del hospital de Miami en silla de ruedas y con su bebé en brazos, aterrizó como un misil en todo tipo de tertulias: en la tele, en la radio, ante la máquina de café, en los pasillos de las oficinas y en la cola del supermercado.

Ana era el nombre elegido para el retoño con el que la actriz busca rehacer su vida tras la muerte de su hijo Aless Lecquio, que en 2020 fallecía tras años de pelea contra el sarcoma de Ewing.

"Ya nunca volveré a estar sola. He vuelto a vivir", escribía la que un día fue reina de los posados en bikini. Hace años era la encargada de inaugurar el verano y ahora ha sido objeto de todo tipo de críticas. La gestación subrogada es un proceso ilegal en España, por eso ha viajado más de 100.000 kilómetros para cumplir sus deseos.

El último movimiento de Antonia Dell'Ate, de 63 años, en las redes sociales ha despertado también un sinfín de comentarios. La que fuera mujer del Conde Lecquio antes de su idilio con la Obregón ha hecho una publicación desde el Torneo de Tenis Miami Open, un evento deportivo al que ha acudido acompañada de su hijo Clemente, fruto de su matrimonio con el colaborador televisivo.

La maniquí italiana describe a su hijo Clemente como "un regalo De Dios" y se marca un Isabel Díaz Ayuso. Si en Madrid no te encuentras a tu ex, en Miami no te cruzas con personas "patéticas e insoportables". ¿Se refiere a Obregón?

"Me gusta #Miami que es tan grande que puedes evitar de encontrarte con personas "patéticas e insoportables" y sobretodo egoísta y egocentrismo… Huir siempre!! Mamma mia", escribe DellAte junto a un vídeo del ambiente en el Miami Open.

No son pocos los seguidores que han interpretado estas palabras como una clara indirecta hacia Ana Obregón, con la que durante años ha mantenido guerra mediática abierta que parece que todavía no ha terminado.

Cabe destacar que Clemente Lecquio es medio hermano del fallecido Aless, por lo que este sibilino ataque podría ser considerado por Obregón como una ofensa más allá de los límites de la buena educación.