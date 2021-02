“Eché un poquito de sangre”: Juan José Ballesta explica el motivo de su ingreso en el hospital

"Hemos gripado, chavales. Cilindro y pistón nuevo y ya que me pongan un metra kit". Junto a esta frase el actor Juan José Ballesta publicaba hace unos días una imagen en la que veíamos su brazo con una vía intravenosa en el hospital.

Aunque la publicación tenía un tono divertido, no evitó que muchos de sus seguidores se preocuparan por su estado de salud al ver que acudía al hospital a altas horas de la madrugada, tal como podía verse en la hora de ingreso de su pulsera, las 5.03h.

Juan José Ballesta / Captura Instagram Juan José Ballesta

Unos días más tarde y viendo todo el revuelo que ha habido a causa de esta publicación, el actor ha querido tranquilizar a sus seguidores con un vídeo en Instagram Stories explicando el motivo de su visita al hospital.

"¡Chavales, estoy bien! Fue una tontería, que me puse malo. ¿No ves qué tengo una úlcera? Y me puse malo con la úlcera. Y eché un poquito de sangre y dije 'voy al hospital a que me miren'", explica en el vídeo mientras va de copiloto en coche, con su hijo detrás.

"Y me miraron en el hospital y me dijeron que era de la úlcera, que estaba todo bien. Que me siga cuidando como estoy cuidando y que todo perfecto", continúa diciéndole a su hijo que diga a cámara que está su padre está bien.

"Menos alertar, periodistas. Que os gusta alertar mucho, y no es para tanto", continúa diciendo por las numerosas noticias que surgieron tras su ingreso.

Aunque reconoce que parte la culpa es suya por haber alarmado en redes sociales: "Me ha echado bronca mi madre, me ha echado bronca la otra:'¡Es que todo lo cuentas!'... Es que soy un liante, no voy a aprender nunca", finaliza sonriendo.