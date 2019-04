Elena Furiase está harta de la misma broma: "¡Ya han pasado nueve años!"

Elena Furiase ha respondido a todos los que la mencionan cada mes de abril por su momentazo de "abril-cerral" en un programa de televisión hace nueve años. Los usuarios de las redes sociales, siempre que llega el mes de abril, rememoran la broma, que se ha convertido en un meme que no caduca.

Se suele decir que "en abril, aguas mil", pero desde hace nueve años, en abril todos vemos el mismo vídeo una y otra vez en diferentes perfiles en las redes. El clásico meme está protagonizado por Elena Furiase, en el programa de Password, dónde ocurrió uno de los mejores momentos de televisión.

En Password, los concursantes tenían que acertar palabras dando pistas a la otra persona pero sin utilizar palabras de la misma familia. Es cierto que hay palabras más difíciles que otras, pero el momento "abril-cerral" fue algo épico.

A Furiase le tocó ser compañera de una chica que debía acertar la palabra "mayo". A Elena le pareció idónea la palabra "abril", su compañera, en cambio, entendió "abrir" y contestó "cerrar". Al ver que la actriz insistía en "abril", la chica dijo "cerral", cosa que le provocó un ataque de risa a Furiase, al público y a día de hoy a todos los espectadores de ese momento.

Aunque hayan pasado nueve años, todos los meses de abril, Elena recibe cientos y cientos de menciones en redes sociales recordándole el momento. Ella, harta de la misma broma todos los años, mandó un mensaje a todos aquellos que la mencionan:

“Desde hace nueve años, muchos de vosotros, cuando llega este mes, me mencionáis en vuestros stories, os acordáis del momento. En fin... Que me parece muy bien y os lo agradezco, pero si no contesto es porque hace nueve años y estoy de la coñita ya un poco...”, ha dejado claro, de manera simpática, la actriz vía Instagram.