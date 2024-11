Elton John pone en duda su continuidad en la música por sus problemas de salud

Elton John ha sido el encargado de confirmar los peores augurios con respecto a su salud en su última entrevista, al confesar que sus problemas de salud han condicionado sobremanera su capacidad de creación musical.

Tal y como ha desvelado en una entrevista concedida a Good Morning America, de la cadena ABC, el británico padece un problema en el ojo derecho que hace que apenas tenga "visión limitada".

"Por desgracia, perdí la vista en el ojo derecho en julio porque tuve una infección en el sur de Francia, y ya hace cuatro meses que no veo. Y mi ojo izquierdo no es el mejor", ha explicado acerca de cuándo se produjeron los primeros problemas.

Sin embargo, The Rocket Man ha indicado que "ha tomado la iniciativa" para tratar de solventar sus problemas oculares, destacando que actualmente esta condición le impide realizar numerosas cosas, entre ellas trabajar.

"Puedo hacer algo así", ha aclarado en referencia a la charla, "pero entrar en el estudio y grabar, no sé... Porque, para empezar, no puedo ver las letras de las canciones... Me quedé helado, y no puedo ver nada. No puedo leer nada, no puedo ver nada".

Un gran contratiempo en un momento en el que estaba en plena creación de un nuevo álbum y que, debido a estos problemas de visión, no es capaz de predecir cuándo podrá avanzar en su composición.

Actualmente, Elton John ha decidido centrar sus esfuerzos en el tratamiento que está recibiendo para intentar solucionar su problema y recuperar la visión.

"Hay esperanza y ánimo de que estaré bien", ha explicado el artista, que acaba de estrenar su musical Tammy Faye en Broadway y, como ha mostrado en redes sociales, ha estado creando la canción Never Too Late con Bradi Carlie, una colaboración que aparece en el próximo documental homónimo del artista.